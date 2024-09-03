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動員二信參加「固樑」造勢 基隆市長謝國樑否認

表格為罷免團體提供的「反惡罷挺善樑」0906動員空白名冊，名冊中有行政區、里別、姓名及行動電話。（山海公民拆樑行動提供）

表格為罷免團體提供的「反惡罷挺善樑」0906動員空白名冊，名冊中有行政區、里別、姓名及行動電話。（山海公民拆樑行動提供）

2024/09/03 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕發起罷免基隆市長謝國樑的公民團體「山海公民拆樑行動」昨天表示，有爆料者提供錄音檔，內容是謝國樑動員家族持股的基隆市第二信用合作社，上至經理、下至行員，須在九月六日的「固樑」造勢晚會前交出動員名單，經理要動員六十五人，基層行員至少要動員四人才有「業績」；對此，謝國樑昨晚駁斥是子虛烏有，強調不會這樣做，這些無謂的攻擊都沒有具體證據。

「山海公民拆樑行動」並指控說，在「二信校園點滴」的粉絲專頁，直接貼出在二信高中聯合餐會上，人手一支「反罷免扇子」，校園活動儼然成為謝國樑的造勢大會，台下全部都是二信高中的教職員工，已違反教育基本法的「教育中立」原則，學校不得為特定政治團體從事宣傳或活動，主管教育行政機關及學校也不得強迫學校行政人員、教師及學生參加任何政治團體或活動，謝國樑的行為已明顯違法。

對此，謝國樑駁斥絕非事實也沒有具體證據，他表示，原訂九月六日的「守護基隆」造勢晚會考量颱風外圍環流影響，已決定延期到十月初舉行。

另外，國民黨立法委員洪孟楷、林沛祥、徐巧芯、馬文君、蘇清泉與廖先翔等人，昨天齊赴基隆市支持、力挺謝國樑，偕同黨籍市議員以仁二路公車循環站為中心，五條路線齊發前往市區掃街，呼籲市民出來投下「不同意」罷免票。

在「二信校園點滴」的粉絲專頁，直接貼出在二信高中聯合餐會上，人手一支「反罷免扇子」。（山海公民拆樑行動提供）

在「二信校園點滴」的粉絲專頁，直接貼出在二信高中聯合餐會上，人手一支「反罷免扇子」。（山海公民拆樑行動提供）

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