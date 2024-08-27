基隆騎樓整平掀戰 藍綠各護其主

2024/08/27 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨基隆市議會黨團昨天批評前市長林右昌沒有做好「騎樓整平」，直到市長謝國樑上任後才努力推動，並指責民進黨市議員鄭文婷一路唱衰謝國樑的市政建設，為反對而反對；鄭文婷反擊說，林右昌當市長時就已做好愛三路和長庚醫院旁的安樂路騎樓整平，而她向來監督市政都是就事論事。

國民黨基隆市議會黨團副書記長曾紀嚴說，謝國樑上任後推動以市港為核心、結合周邊商圈，訂定四年期的騎樓整平計畫，從今年初迄今，第一、二期工程已經完工，第三期工程將於十一月起施工。

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國民黨點名鄭文婷 為反對而反對

國民黨市議員秦鉦表示，林右昌過去沒做，謝國樑上任後才推動騎樓整平，在謝上任的短短一年多，已完成市區許多路段的騎樓整平及路面落差銜接，鄭文婷如果再為反對而反對，只會讓市民反感及厭惡；藍營市議員連恩典也指責，林右昌以前沒做，綠營如今卻罵謝國樑做不夠、做不好，這才是雙標。

鄭文婷嗆謝 整平後卻開放機車停放

鄭文婷反嗆，國民黨永遠畫錯重點，騎樓整平是為了讓行人好行，而非為了讓機車好停，林右昌當市長時，騎樓整平後並未開放給機車停放，但謝國樑卻開放機車停在整平後的騎樓，這才是謝國樑政策失敗的主因；她強調，騎樓整平後卻提供機車停放，等於又製造騎樓行走空間的路障，呼籲國民黨議員別再盲從，回歸理性專業的政策討論，而非面對罷免投票迫在眉睫，「急了」而語無倫次。

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