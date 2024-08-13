基隆議會臨時會 綠猛攻電動機車補助缺失

電動機車換電站等配套不足，議員要求市府盡速建置完成。（記者俞肇福攝）

2024/08/13 05:30

批充電樁、停車格不足 藍議員表示謝國樑重視議員意見 滾動修正

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市議會昨召開臨時會，公益青年就業電動機車補助再度成為議員問政焦點，民進黨議員質詢砲火猛烈，猛批電動機車充電樁、停車格不足，倉促上路配套措施不夠，基隆市未來將成「電動機車墳場」。國民黨議員則為市長謝國樑政策辯護，聲稱謝重視議員意見，滾動式修正何錯之有。

童子瑋盼市府慎重檢視政策

基隆市議長童子瑋表示，市府今年諸多政策引起正反評價，市府要慎重面對，是非自有公斷，相信市民會給予正確評價；市府不要以政治角度解讀議員問政，而是要站在市政發展、市民需求立場思考，府會合作發展市政。

謝國樑表示，在他任期內，青年電動機車四年發放五萬台的政策不變，至於電動機車三．○版本（汰燃油換電動機車）的預算，仍須邀集相關局處討論，關於補助電動機車電池月費恐影響市府財政，他則說，上任迄今一年多，基隆市財政狀況尚屬良好。

18輛搶1機車位 還有維修隱憂

不過，民進黨議員洪森永、張顥瀚、許睿慈、吳驊珈、施偉政、鄭文婷等人指出，目前基隆有十九萬輛燃油機車，再加上一萬五千輛電動機車，等於近廿一萬輛機車，但僅有一萬一千餘個機車格，相當於十八輛機車要搶一個機車格。同時，汰舊換新的空窗期，交通代步成問題，充電設備裝置跟不上電動機車增長速度，後續衍生的維修保養問題，擔心基隆未來成為「電動機車墳場」，印證錯誤的政策比貪污更可怕。

環保局︰加速建置充、換電站

環保局長馬仲豪表示，市府迄今接獲一萬五一九五人申請電動機車相關專案，已交車七千餘輛，汰舊換新獎勵申請則有一五六五輛。自今年六月底暫停受理電動機車補助申請，相關配套及辦法正在研擬中，最快將於今年第四季重新受理申請。目前合作的電動機車業者分別是光陽和中華，另有兩家車商加入申請，預計年底前完成審查，將有更多專案車款選擇。

至於換電站、充電站建置，馬仲豪表示，目前以里民活動中心為主的充、換電站的設置，已邀集電動機車業者及台電等單位，辦理十九次會勘，預估充換電系統能夠跟上電動機車增加的速度。

交通處︰盤點閒置地 增闢停車位

至於機車停車格嚴重不足，交通處長王圳宏表示，將利用閒置公有地增闢停車空間，輔導私地主利用自有空地申請做為機車停車場使用。另外，也將制定「基隆市騎樓使用管理自治條例」，確保騎樓合理使用，平衡行人通行與機車停放的衝突。

基隆市議會昨召開臨時會，民進黨議員砲火猛烈，猛攻電動機車補助缺失。（記者俞肇福攝）

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