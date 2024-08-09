謝國樑臉書盜用照片 攝影師告侵權

基隆攝影師陳錡暉（中）與議員鄭文婷（左）、律師到地檢署控告謝國樑侵害著作財產權。（記者盧賢秀攝）

2024/08/09 05:30

〔記盧賢秀／基隆報導〕基隆市長謝國樑臉書粉絲頁未經同意使用攝影師陳錡暉所拍的基隆火車站南站前公車亭照片，陳錡暉要求謝在臉書道歉未果，昨天到基隆地檢署控告謝侵害著作財產權。謝國樑表示，他已發聲明道歉，希望拜訪陳錡暉致歉並購買照片著作權。

謝：已發聲明道歉 願購買照片

基隆火車站南站公車候車亭改造為機艙造型，陳錡暉將他拍攝的作品上傳臉書，市府未經他同意就刊登在官方網站，謝國樑和副市長邱佩琳也在臉書粉絲頁使用；邱佩琳得知後在臉書上公開向陳錡暉致歉，市府綜合發展處人員也向陳錡暉道歉。陳錡暉要求謝國樑比照邱佩琳在個人臉書粉絲頁公開道歉，但謝國樑僅發布新聞稿致歉，陳錡暉昨與律師郭祐舜、議員鄭文婷到基隆地檢署控告謝國樑侵害著作財產權。

請繼續往下閱讀...

陳錡暉：謝帶頭違法 拒在臉書道歉

陳錡暉表示，謝國樑粉絲頁雖然已下架照片，但盜用是事實，要求謝國樑在臉書道歉未獲同意；他認為，謝國樑不但帶頭違法，也讓人感受不到道歉的誠意，深感遺憾，因此透過法律求償捍衛攝影師以及人民的權利，希望謝國樑還有公部門能夠尊重人民智慧財產。謝國樑昨天表示，第一時間就發聲明表達歉意，市府後續協調向攝影師購買照片的著作權。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法