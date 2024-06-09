學者鄭安廷︰合併升格基隆將失主體性 市民須考量

2024/06/09 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕政治大學地政學系教授鄭安廷表示，依地方制度法，基隆無法單獨升格直轄市，若和雙北合併升格，政治重心勢必不會在基隆，基隆市的主體性就不再存在，這件事好或不好，也值得基隆市民思考，但資源整合能獲得進一步加強，這點應該是可以肯定的。

同一生活圈 有助資源整合

鄭安廷表示，無論從生活圈、行政治理或國土規劃的觀點，基隆跟雙北生活圈都無法分割，基隆納入雙北合併有正當性，專業上來講值得討論，他個人正面看待。不過能不能成功合併升格以及要跟誰併，還必須考慮雙北及中央的主觀意願，鄭安廷說，能夠進行討論都是好事，首先要確認基隆市民的意願。

鄭安廷表示，如果基隆市民對合併升格有很高的期待，地方首長就必須跨出第一步推動，但他也說，升格茲事體大，除了地方政府，可能也要知道雙北市民的看法。投票結果若基隆市民有很高的共識，或許也能促進全國各界及內政部討論行政區劃是不是要重新盤點與調整。

北北基目前皆由國民黨執政，鄭安廷分析，同黨執政在行政治理上較容易合作，如果地方表現強烈意願，中央願不願意給予充分支持就會是關鍵。另外，若要動到行政區的重劃，也得尊重國會意見，非單一行政部門即可處理。事實上，上一任基隆市長林右昌曾提出「超北市」概念，整合基北北桃四縣市，合作共榮發展，鄭安廷說，現在也許是個契機。

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