新制上路 基隆潮境保育區總量管制

基隆潮境保育區生態豐富，圖為巴氏侏儒海馬。（海洋公民科學家葉宏偉提供）

2024/04/01 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市望海巷潮境海灣保育區今起採總量管制、分區管理，並限制資格、開放時間等措施，「核心區」須申請才能進入遊憩，每日限量兩百人，需有導覽員帶領團進團出，「永續利用區」僅可從事經許可經營的漁業，禁止在「核心區」浮潛及深潛的民眾越界進入，違反規定將可處三萬元以上、十五萬元以下罰鍰。

分區管理 限制時間、資格

基隆市政府產業發展處昨公告，「基隆市望海巷潮境海灣水產動植物繁殖保育區」新規定今天上路，實施總量管制分區管理，並增加休養期；潮境保育區劃分為「核心區」及「永續利用區」，「核心區」的陸域（潮間帶）及水域都實施總量管制，水域平日限二百人，假日四百人，潮間帶每日限二百人，必須事先申請才能在潮間帶遊憩，或是下海浮潛或深潛。且從事水域潛水需有證照，進入潮間帶需有導覽員帶領，團進團出。

核心區水陸域 平日限200人

「核心區」每年四月一日起至十月卅一日開放，開放時間為早上七時至晚間六時，新增十一月至隔年三月為休養期、調整海菜採捕時間，以維護環境與遊憩間平衡，促進海洋資源的永續利用。

永續利用區僅可從事漁業

另外，從既有「核心區」（含潮間帶）向外延伸五十五公尺、約三．六公頃海域為「永續利用區」，使保育區總面積從原本十五公頃增加至十八．六公頃。民眾在「永續利用區」僅可從事經許可經營的漁業，並禁止有破壞棲息地環境的行為，並嚴格禁止在核心區進行浮潛及深潛的民眾越界進入。

產發處長林鼎超說，民眾違反相關規定，市府將依《漁業法》第六十五條第六款規定，裁罰新台幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰。

基隆潮境保育區新制今天上路，進入潮間帶須由導覽員帶入，採團進團出。（基隆市府提供）

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