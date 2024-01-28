太平輪海難75年 遺族籲珍惜自由民主

基隆市文化局昨天舉辦「太平輪海難七十五週年紀念追思活動」。（記者盧賢秀攝）

2024/01/28 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕一九四九年一月廿七日由中國上海航向台灣基隆的太平輪，航駛到舟山群島附近海域，與貨輪建元輪相撞發生海難，造成近千人罹難。基隆市文化局昨天舉辦「太平輪海難七十五週年紀念追思活動」，數十位海難遺族在太平輪紀念公園獻花追悼受難者，家屬說，希望所有人記得這段歷史，更要珍惜台灣這塊土地的自由與民主。

昨天下著毛毛細雨氣溫寒冷，仍有不少家屬前來追悼先人，上午十時在紀念碑前由文化局長江亭玫帶領默哀、獻花追思，家屬有的坐輪椅，有的年逾八十歲，遠從各地來憑弔受難者，不少人憶起往事，忍不住哽咽。

文化局長江亭玫表示，太平輪海難七十五週年追悼，希望讓後代世人走近、知悉，關注大時代下的故事，共同面對歷史的記憶，珍惜台灣這塊土地的自由與民主。

文化資產科長郭麗雅說，一九五一年在基隆港邊設立衣冠塚，碑文面海，後填海造陸，紀念碑被劃入軍方營區圍牆內。二○一七年協調國防部退縮圍牆，並在紀念碑旁設立敘事牆，說明太平輪事件的故事及來龍去脈，彰顯大時代悲歡離合的太平輪故事。

有一名婦人帶著女兒來悼念她的父親。婦人的女兒說，母親為了生活吃了很多苦，但船公司至今也沒有賠償，這是一段艱難的歷史。

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