台62甲線延長區間測速 2月啟用

2024/01/27 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆港東岸聯外道路（台六十二甲線）附近居民在道路開通後，頻頻抱怨行車噪音，經立法委員蔡適應與在地的基隆市議員及里長多次與交通部開會研議、積極爭取改善經費，基隆市警察局運用交通部補助經費一百七十萬，延長原有區間測速科技執法路段，並調降最高時速限制，減低車輛行駛音量。警方說，延伸區間測速設備自二月一日啟用，超速最高可罰六千元。

台六十二甲線北起基隆港東岸碼頭旁的東海街，往南通往台六十二線萬瑞快速道路。因為往基隆港方向是下坡路段，曾發生多起大型貨櫃車追撞事故，加上超速車輛產生噪音，警方於二○二二年四月一日開始科技執法。

基隆市警察局交通隊指出，台六十二甲線區間測速科技執法啟用後，偵測範圍自北上二號隧道到東海街，全長一○六八公尺；為降低大型車行駛產生的噪音，二○二三年四月二十一日開會決議，將偵測起點往前遷移到三號隧道出口處，延長測速區間總長為三．二八公里，並同步調整該路段道路速限，區分總重二十公噸以上大貨車限速四十公里、其他車種五十公里，希望透過車速限制，減少車輛快速行駛所產生的音量，兼顧行車順暢與民眾居住品質。

基隆市警察局交通隊表示，該系統已經完成測試，並且通過經濟部標準檢驗局檢定合格，即日起公告宣導，並自二月一日起正式執法取締，違者將依道路交通管理處罰條例第三十三條規定：「行駛高速、快速公路行車速度超過規定的最高速限」處新台幣三千元以上、六千元以下罰款

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