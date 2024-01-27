基隆取締噪音車 夜間11時後罰1.2萬

市府取締改裝排氣管汽機車，2月1日起攔檢發現使用未經認證排氣管的車致妨害安寧，開罰6千元。（基隆市府提供）

2024/01/27 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕改裝汽機車的噪音擾人清夢，令人困擾。二月一日起，基隆市政府取締改裝車下重手！攔檢發現使用未認證排氣管的汽機車，或任意變更噪音檢驗合格排氣管的汽機車，行駛於道路致妨害安寧，開罰六千元；晚上十一時至隔天早上七時違反者罰一萬二千元，並請車主立即改善；未遵行者，按次處罰，單次最高可罰三萬元。

2月1日起開罰 未遵行者按次處罰

基隆市環保局空氣及噪音管制科科長林佳儀指出，市府於二○二三年十一月七日修正公告，針對未使用認證排氣管的車輛逕行裁處，同年十一月十四日起執行「寧靜街坊專案」，警察局每日晚間於陳情熱點路段執行攔查作業，針對未使用認證排氣管車輛移送環保局逕行裁處。二○二三年陳情通報案件五四二件，裁處共二四四件。

去年陳情通報案542件 裁處244件

基隆市環保局局長馬仲豪表示，噪音管制法第二十三條中，違反第八條規定者，處新台幣三千元以上三萬元以下罰款，並令其立即改善；未遵行者，按次處罰。市府有裁量權，調高罰款金額，並公告周知。除了警察局通報案件外，亦於陳情熱點路段，執行聯合稽查及移動式聲音照相科技執法，呼籲民眾勿使用未經主管機關噪音檢驗合格的排氣管行駛於道路，並注意行駛時音量，以免受罰。

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