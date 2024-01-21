基隆小六童失聯 竟獨自參加柯文哲造勢》家長︰政治人物不應訴求未成年學生

2024/01/21 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市長謝國樑透露，民眾黨主席柯文哲在基隆舉辦總統選舉造勢大會時，有一名年僅十一歲的小六學生，在家人不知情下獨自去參加造勢大會，家人發現後萬分焦急報警，警方狂找二個小時後才找到人，大家才鬆了一口氣。有家長認為，小學生太小無法判斷政治人物言論，且造勢場合人多又激情，實在危險，政治人物也不該把政治訴求觸角伸向未成年的學生。

謝國樑日前受訪被問到柯文哲較能吸引年輕選票時透露，一月十日晚上，柯文哲在基隆辦造勢晚會，當天有一名國小六年級學生，獨自去參加柯的造勢晚會，他得知非常緊張，警方總動員「狂找」，還好終於回家了。基隆市副市長邱佩琳也指出，當天晚上她就在晚會現場，謝國樑打電話給她，說有一個小學生失蹤了，她和警方急著找人，她忽然想到「該不會在柯文哲晚會現場吧」，後來找到了人，才放下心中石頭。

陳姓家長說，一般小朋友大部分不會獨自去參加造勢晚會，去也是家長帶著一起去，獨自去參加造勢晚會實在很特殊，也許是看人多湊熱鬧、好奇，不管什麼原因，也應該跟家人說，才不會讓家人擔心。

許姓家長說，有聽過高中孩子說，公民老師有拿公報給學生看，讓學生知道選舉公報長什麼樣子，有哪些候選人及政見，對公民教育是正面的。不過，小學生那麼小，無法判斷政治人物說的語言，政治人物不該把政治訴求觸角伸向未成年的學生，未成年人也不適合獨自參加這種活動，且這種場合人很多，場面有些激情，實在危險。

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