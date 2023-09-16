天氣仍炎熱…基隆大武崙沙灘 救生員屆期撤離

基隆大武崙沙灘的救生員昨天起撤離，民眾戲水要注意安全。（記者盧賢秀攝）

2023/09/16 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市大武崙沙灘八月中旬曾發生一日三起溺水死亡事件，市府後續加強救生員任務，但夏季救生員進駐時間已結束，昨天起救生員都撤離大武崙沙灘，不過，目前白天還是炎熱，戲水民眾仍多，救生員竟已撤離，市府呼籲民眾進出大武崙沙灘水域注意自身安全。

越過警戒線 最高罰5萬元

市府發言人余治明指出，大武崙沙灘屬於開放型場域，市府委託基隆水上救生安全協會，在六月十五日至九月十四日派專業救生員在沙灘協助救生、宣導及警戒，期限已屆，救生員昨已撤離大武崙沙灘。

觀光及城市行銷處長郭憲平表示，大武崙沙灘有海流、波浪及離岸流，海域已設置浮球警戒線（高潮線起離岸五十五公尺）提醒民眾戲水時不要超越浮球警戒線，不要從事動力遊具或其他可能導致危險的水域活動，避免發生意外。

此外，嚴禁兒童單獨戲水，民眾離岸勿遠、涉水勿深，最好結伴而行，以策安全。海巡及警消相關巡邏人員會加強海岸水域現場巡查。

郭憲平指出，民眾如未依現場安全宣導告示，市府及北觀處可依發展觀光條例第六十條，在公告禁止區域從事水域遊憩活動或不遵守水域遊憩活動限制命令，管理機關可處一萬元以上五萬元以下罰鍰，呼籲民眾注意戲水安全。

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