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    兒童交通安全調查 基隆敬陪末座

    靖娟基金會調查兒童交通安全，基隆敬陪末座。（記者盧賢秀攝）

    靖娟基金會調查兒童交通安全，基隆敬陪末座。（記者盧賢秀攝）

    2023/05/14 05:30

    靖娟基金會公布 謝國樑將邀工作人員到基隆了解改革現況

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕台南三歲女童走在斑馬線過馬路被車撞死悲傷事件，靖娟基金會昨公布「兒童安全指標調查」結果，各項指標中兒童感受的以「交通安全」分數最低，其中基隆市敬陪末座。市議員指出，騎樓、人行道、路障改善，及大眾運輸系統的便利性，才是民眾要的基礎建設，顯然市府做得不夠，必須通盤檢討。

    學童反映 許多駕駛根本不禮讓

    基隆市政府發言人余治明表示，對調查表示尊重，基隆最近努力推動友善行人及取締不禮讓行人，民眾已感受到成效；對於靖娟基金會的調查報告，表示尊重，市長謝國樑會親自邀請該基金會的工作人員，來基隆了解目前的改革現況。

    台南三歲余姓女童與媽媽八日走斑馬線過馬路時，不幸發生車禍死亡，靖娟基金會昨卅週年，公布今年四月至五月做的「兒童安全指標調查」，包括學習安全、公共場所安全及交通安全等項目，家長和與兒童調查都顯示「學習安全」為最高分，家長組以「公共場所安全」為最低分，兒童組則是以「交通安全」最低分（七九．六四）。

    市府︰推動友善行人 民眾有感

    調查報告指出，兒童作為弱勢用路人，對於交通是否安全友善，比成人有更深切體會，分數給得比成人更低。學童也反映，許多駕駛根本不禮讓學童，也希望機車不要騎在人行道上。其中基隆市敬陪末座。

    議長童子瑋表示，他長期關注基隆市區步行環境，近期台灣各處都在檢討「行人地獄」，市府推動開放機車可停騎樓，就是與民眾爭道。

    此外，議員張之豪說，騎樓的整平與好走、停車空間、停車習慣、車流引導、過時的路型與路口設計，都有待改善。

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