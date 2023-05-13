1815國道客運 15日起國家新城加開車次

基隆市長謝國樑（右）昨天早上搭乘國道客運1815前往台北市，並表示從15日起，將從國家新城加開車次，紓解通勤族搭車需求。（基隆市府提供）

2023/05/13 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長謝國樑昨上午六時許，在基市府交通處長王圳宏等人陪同下，在麥金路橘郡社區候車亭，搭乘國道客運一八一五巴士前往台北市；謝國樑表示，下週一（十五日）起，六時四十分至七時卅分尖峰時段，將從國家新城加開車次，紓解國家新城至長庚醫院等主要站點通勤族的需求。

金山駛過來 基隆民眾搭不上車

謝國樑指出，一八一五路線因為從新北市金山區、萬里區一路行駛過來，至長庚醫院站時，很多基隆民眾搭不上車，交通處這陣子持續處理九○二六路線規劃外，也針對民眾在長庚醫院搭不上一八一五的情形，積極與國光客運及公路總局進行協調。

紓解需求 忠孝、南京線都增班

謝國樑表示，根據交通處與國光客運研擬的方案，一八一五不論是忠孝線或南京線，在尖峰時間將安排空車自國家新城發車，沿路經過樂利三街、婦幼中心到長庚醫院、富景天下社區後，從交流道上高速公路，相信能紓解通勤族搭車需求。

王圳宏指出，國道客運一八一五路線分為忠孝線及南京線，由新北市金山區發車行經逾四十站才從八堵交流道上國道一號，導致長庚醫院周邊等末端站乘客候車時間較長，經基隆市政府與國光客運及公路總局台北區監理所協調後，將加開自國家新城發車的區間車。

目前國道客運一八一五忠孝線區間車（路線編號一八一三H）於上午尖峰時段已有五班次，規劃於六時四十分至七時卅分間，再增加三至五班次；另將闢駛一八一五南京線區間車，於同時段行駛三至五班次，預期可有效輸運候車人潮，以上方案預計自十五日起試辦，試辦期間將視候車狀況滾動式檢討。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法