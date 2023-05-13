為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　基隆市

    1815國道客運 15日起國家新城加開車次

    基隆市長謝國樑（右）昨天早上搭乘國道客運1815前往台北市，並表示從15日起，將從國家新城加開車次，紓解通勤族搭車需求。（基隆市府提供）

    基隆市長謝國樑（右）昨天早上搭乘國道客運1815前往台北市，並表示從15日起，將從國家新城加開車次，紓解通勤族搭車需求。（基隆市府提供）

    2023/05/13 05:30

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長謝國樑昨上午六時許，在基市府交通處長王圳宏等人陪同下，在麥金路橘郡社區候車亭，搭乘國道客運一八一五巴士前往台北市；謝國樑表示，下週一（十五日）起，六時四十分至七時卅分尖峰時段，將從國家新城加開車次，紓解國家新城至長庚醫院等主要站點通勤族的需求。

    金山駛過來 基隆民眾搭不上車

    謝國樑指出，一八一五路線因為從新北市金山區、萬里區一路行駛過來，至長庚醫院站時，很多基隆民眾搭不上車，交通處這陣子持續處理九○二六路線規劃外，也針對民眾在長庚醫院搭不上一八一五的情形，積極與國光客運及公路總局進行協調。

    紓解需求 忠孝、南京線都增班

    謝國樑表示，根據交通處與國光客運研擬的方案，一八一五不論是忠孝線或南京線，在尖峰時間將安排空車自國家新城發車，沿路經過樂利三街、婦幼中心到長庚醫院、富景天下社區後，從交流道上高速公路，相信能紓解通勤族搭車需求。

    王圳宏指出，國道客運一八一五路線分為忠孝線及南京線，由新北市金山區發車行經逾四十站才從八堵交流道上國道一號，導致長庚醫院周邊等末端站乘客候車時間較長，經基隆市政府與國光客運及公路總局台北區監理所協調後，將加開自國家新城發車的區間車。

    目前國道客運一八一五忠孝線區間車（路線編號一八一三H）於上午尖峰時段已有五班次，規劃於六時四十分至七時卅分間，再增加三至五班次；另將闢駛一八一五南京線區間車，於同時段行駛三至五班次，預期可有效輸運候車人潮，以上方案預計自十五日起試辦，試辦期間將視候車狀況滾動式檢討。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    基隆市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播