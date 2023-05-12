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    首頁　>　基隆市

    基隆百一街電桿下陷大停電 今將勘查

    電桿號碼牌平時都掛在電桿三公尺處，現在卻下陷在路面。（記者盧賢秀攝）

    電桿號碼牌平時都掛在電桿三公尺處，現在卻下陷在路面。（記者盧賢秀攝）

    2023/05/12 05:30

    影響百福社區近200住戶 議員懷疑工地開挖造成

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市百一街二根電桿十日晚上六點多發生嚴重下陷，電桿上變電箱掉落，造成百福社區近二百戶無預警停電，經搶修後在午夜才復電，市議員曾怡芳昨天在市議會質詢，懷疑是工地開挖造成電桿下陷、民宅龜裂，附近又有國小，要求市府儘速調查處理。市府都市發展處相關人員今將前往勘查。

    民宅龜裂 要求市府儘速處理

    曾怡芳和實踐里長張曉玫指出，十日晚上七堵區百福社區六點四十分左右無預警停電，正是民眾下班回家休息時間卻沒電，里長通知台電人員搶修，發現是百一街某建案工地的出入口旁二根電桿下陷，一支電桿下陷了三公尺左右，上方的變電箱掉了，另支則是下陷了近二公尺左右，讓人看了很傻眼。百一街周邊、河堤沿岸約有二百多戶都停電，台電搶修快到晚上十二點才恢復供電。

    下陷3公尺 上方變電箱掉落

    民眾回家停電無法潄洗，氣急敗壞，在「百福社區好厝邊」臉書社群中指建案是停電的原兇，應該要求建商先停工，住戶還發起一人一通「一九九九」電話，要求市府重視。

    曾怡芳指出，除了工地前的電桿下陷，周邊民宅地面和梁柱甚至路面都有龜裂，而且旁邊就是五堵國小，她要求市府都發處重視並儘快調查處理。

    市府都市發展處長謝孝昆表示，中捷不幸事件發生後，立刻指示建管科全面稽查高樓層建案使用高空塔式起動機的安全；百福社區工地造成周遭損鄰影響，今將到現場勘查。

    吳姓工地負責人指出，損鄰問題該修就修，該換就換，該補強的會去補強，工地每週都有監測，目前未移位；十日晚上電桿下陷，是因變電箱太重，土質太鬆軟，電桿才會塌陷下去，造成停電。

    民眾懷疑建案工地開挖造成電桿下陷停電。 （記者盧賢秀攝）

    民眾懷疑建案工地開挖造成電桿下陷停電。 （記者盧賢秀攝）

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