基隆國道客運9026A試辦分流上路 車程省20分鐘

基隆大武崙至南港的國道客運9026A路線，昨天起試辦分流。（記者盧賢秀攝）

2023/05/10 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆大武崙至南港的國道客運九○二六Ａ路線為改善上班尖峰時段大排長龍，昨天起試辦分流為二條路線，從中間路段一分為二，比平時約節省廿到卅分鐘，基隆市長謝國樑表示，如試辦良好會全面實施。

謝國樑︰成效若好全面實施

新業者今年初接手經營後，九○二六就分為二條路線，九○二六行駛新北市汐止區內道路，九○二六Ａ則從國三至新台五路交流道下，往南港行駛。除了脫班等諸多狀況，在基隆市區約有廿站，後端的民眾根本上不了車。

市府日前與公路總局協調，上班尖鋒時段九○二六Ａ從中間分二段，九○二六Ｂ路線由「基隆市界」站行駛至「武嶺街口」站，就上國三；九○二六Ｃ路線則由「忠聯倉儲」站行駛至「富景天下社區」站，上國一轉國三，都從新台五路交流道下，行駛至南港轉運站西站。昨天試辦分流第一天，謝國樑上午六點五十分和交通處長王圳宏到武嶺街上車，了解分流成效。

里長︰盼時間延長並增班

中崙里長李源林說，分流計畫對大武崙通勤民眾上班很有幫助，車程可以省廿分鐘，目前分流是早上六到八點，盼時間可以再延長並增加班次。民眾也說，少了很多站，可以節省時間。

謝國樑說，現在一分為二，可以省掉一半時間，他昨搭乘感覺滿快的，通勤民眾可以多利用，試辦如果成功就會全面實施。王圳宏表示，昨分流二條路線共開出廿五班車，比原本十八班還密集，也避免在市區繞。

目前6業者行駛 票價不同

不過市議員吳驊珈和鄭文婷指出，九○二六除了福和與皇家共同經營，公路總局又請四家業者支援，連票價也不相同，且尖峰時間後，民眾候車時間等很久，仍有待解決。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法