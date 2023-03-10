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    首頁　>　基隆市

    基隆捷運負擔增 謝國樑喊話中央盼協商

    2023/03/10 05:30

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市議會臨時會昨天討論最近熱門的基隆捷運經費增加議題，基隆市長謝國樑說，交通部選前就知道基隆捷運計畫經費會增加，卻選擇性揭露訊息，五十三．八六億元對基隆市府負擔有點太多，希望盡快和交通部協商，讓基市府負擔較為合理、可行。

    民進黨議會黨團總召鄭文婷表示，基隆市府可以透過區段徵收、都市計畫等方式取得土地，市府卻不動腦思考如何減少負擔，就全推給中央，這樣路邊的阿伯也可以當市長。

    民進黨議員張顥瀚指出，市長可以向交通部爭取，但不能說「門都沒有」這樣的話，一句話推翻所有人多年的努力，況且分攤額五十三．八六億是逐年編列，並不是一年就要編五十多億元。議員施偉政說，基隆有捷運才能和新北、台北串連，真正成為共同生活圈，但不能現在談到基隆捷運，就說成十惡不赦的問題。

    國民黨議員則接力發言批評中央，議員藍敏煌表示，中央看顏色補助，府會要團結向中央抗議。議員呂美玲指出，中央當初說基隆不用出半毛錢，應該信守承諾。

    謝國樑重申，他與市府絕對支持基隆捷運一定要蓋，但從基隆輕軌不用花一毛錢，改為中運量捷運要負擔十七．七億元，現在變成五十三．八六億元，且基隆市府上週從新北市府提供的資料，才意外得知負擔額暴增三倍，市府認為窒礙難行，希望盡快和交通部協商。

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