基捷開發 王國材︰市長的事不該丟中央

基隆市長謝國樑表示，站在他的立場與職責，替基隆爭取更好的條件。（記者盧賢秀攝）

2023/03/09 05:30

謝國樑︰基捷一定要興建 替基隆爭取更好條件

〔記者鄭瑋奇、俞肇福、盧賢秀、謝君臨／綜合報導〕基隆市長謝國樑因基隆捷運地方分攤經費與中央槓上，對於中央提出可透過車站周邊整體開發增加受益，更是把球丟給中央要中央自己做，利益由中央分配。對此，交通部長王國材表示，每個市長都應該對城市發展有想法，不應該把市長要做的事情丟給中央。謝國樑昨天強調「基隆捷運一定要興建」，站在他的立場與職責，就是要替基隆爭取更好的條件。

王︰對城市發展要有想法

基隆捷運所需經費預估是六九七億，中央負擔五一四億，北北基三市負擔一八三億，其中基隆市負擔五十三．八六億，包含十八．三七億土地取得費用。王國材日前建議基隆市政府，可進行沿線土地開發，降低土地取得經費與增加開發收入，不過謝國樑卻要求中央跳下來處理。

王國材指出，交通運輸會帶動土地發展，將TOD（大眾運輸導向發展）觀念納入，善用交通場站優勢，透過區段徵收、都市計畫等，讓城市有更好發展；像是台北捷運有所謂的聯合開發、高雄捷運有機廠開發等，現在規劃中的路線，縣市政府都有提出車站相關開發規劃，基隆市政府也應思考北五堵站、八堵站要如何來開發等，市長必須有對城市發展有想法、願景，不應該丟給中央來做。

外縣市提出許多開發規劃

交通部鐵道局表示，像是高雄市小港林園線，提出許多整體開發規劃；新北市五股泰山輕軌，在塭仔圳地區已開始做重劃區規劃，非常積極推動輕軌規劃；台中捷運藍線也規劃許多車站周邊土地開發案等。

謝國樑表示，他是支持捷運的，也了解捷運對城市發展甚為重要，特別是沿線區域開發能吸引就業，但基隆財政艱困荷包有限，市民每個人負擔也有限，過程中要和中央努力合作找出方法，希望在這個前提上，把市府的負擔降到最低。

謝國樑表示，基隆不是直轄市，興建時需要中央更多協助，若中央認為沿線土地有開發利用價值高，歡迎中央指導並協助市府開發沿線周邊區域，分配相關利益。

交通部長王國材表示，每個市長都應該對城市發展有想法。 （記者叢昌瑾攝）

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