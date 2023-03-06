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    首頁　>　基隆市

    《今起上課自主佩戴》北基搭校車、娃娃車須戴口罩

    2023/03/06 05:30

    〔記者俞肇福、蔡思培／綜合報導〕教育部鬆綁室內佩戴口罩政策，今天起於各級學校、幼兒園、課後照顧中心、補習班，實施室內空間原則「自主佩戴口罩」措施。基隆市教育處昨天提醒，校車、幼兒園專用車及接駁車，依規定仍應佩戴口罩。台北市教育局也表示，各級學校配合中央政策，室內空間自主佩戴口罩，學生是否佩戴口罩都尊重；不過各級學校健康中心（保健室）、校車、幼兒園專用車、校園接駁車部分仍依照中央規定，應佩戴口罩。

    為避免二二八和平紀念日四天連續假期防疫破口產生，基隆市教育處於連假前再次請學校對家長及師生進行衛教宣導、做好個人健康管理，連假過後加強觀察學生健康狀況、落實環境清消等防疫工作。

    基隆市政府配合教育部鬆綁室內口罩政策，三月六日起於各級學校、幼兒園、課後照顧中心、補習班，實施室內空間原則「自主佩戴口罩」的措施。

    搭校園接駁車也要戴

    基隆市教育處長劉美蘭表示，依照中央流行疫情指揮中心規定，學校自主決定，不強制師生佩戴口罩，由師生自行決定，尊重師生意願。

    此外，考量學校教學的需求，各級學校經與師生充分溝通，並取得共識後，可於具特殊性場域或是授課有相關需求時，學校可以自行決定佩戴口罩。

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