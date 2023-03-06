基捷負擔暴增 蔡適應︰爭取減少配合款

2023/03/06 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕針對基隆捷運，基隆市的分攤費用暴增三倍，從十七．七億增加到五十三．八六億元，基隆市長謝國樑四日晚間開直播批評，如此對基隆財政是龐大負擔，會讓基隆再度陷入「財政黑暗期」。立法委員蔡適應昨天指出，對於謝國樑炒作「財政黑暗期」的說法相當不以為然。蔡適應表示，他會爭取減少地方配合款，盼中央地方一起努力。基隆市政府發言人余治明表示，前基隆市長林右昌也是爭取中央全額負擔建設、開發及營運階段經費。

蔡批謝國樑炒作「財政黑暗期」

對於蔡適應的批評，基隆市政府發言人余治明回應，去年十二月二日，在前基隆市長林右昌任內，市府發給國家發展委員會的公文，仍是以中央全額負擔建設、開發及營運階段經費，希望交通部持續加速推動中央交通重大政策，基隆市府會全力加速配合都市計畫變更，及協助捷運用地取得，「也希望蔡適應能幫忙完成」。

市府︰林右昌也爭取中央全額負擔

蔡適應指出，近年在國內營建市場飽和，以及勞工短缺、建材飆漲、烏俄戰爭等多重衝擊下，造成包含台北捷運環狀線（南環段、北環段）、萬大—中和—樹林線（第二階段），高雄捷運黃線、桃園捷運綠線等項目都相繼發生流標，追加預算的情形，他會向交通部爭取減少配合款的空間。他建議，基市府應盡力找尋包含場站開發在內的可行辦法挹注財務，不要只會一直對外抱怨。

市府前發言人︰財政狀況改善很多

基市府前發言人游本明表示，關於基隆市分攤基捷經費從十七．七億增加到五十三．八六億元，最主要是因為去年基隆市財政變好，財政等級由第四級調升為第三級，中央補助地方的比例調降；其餘則為營建材料上漲與用地費增加。

游本明補充，林右昌在市長任內大幅減債，基隆市債務從一二四億降為六十七億元，而且今年中央統籌分配稅款還多給了基隆約十億元，目前基隆財政狀況，比起以前改善很多。

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