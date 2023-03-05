基隆捷運負擔逾53億 謝國樑盼與行政院商談

2023/03/05 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆捷運環評日前才通過，基隆市長謝國樑昨天（四日）卻針對基隆捷運基隆市應負擔金額由十七．七億元暴增為五十三．八六億元，將使基隆市走入「財政黑暗期」，恐難以負擔，希望近期與行政院商談。

謝國樑昨天應邀出席國際扶輪三四八一地區第十分區聯合例會，接受媒體訪問表示，基隆捷運有新進展，他抱持正面看待，但同時也要討論預算問題，依據市府交通處向他報告，基隆市政府應負擔額由原先的十七億元已暴增至五十三．八六億元。

謝認窒礙難行

謝國樑表示，過去交通部長王國材與內政部長林右昌所承諾的十七億元，是地方能負擔的範圍，如今暴增到五十三．八六億元，基隆市既未升格，又要負擔相當直轄市等級的預算，恐讓基隆市的財政難以負擔。

謝國樑另透過影片表示，林右昌在擔任基隆市長時，去年曾發文給國家發展委員會，表達應由中央負擔大多數金額，如今負擔額暴增三倍，他認為會讓基隆市府陷入「財政黑暗期」會窒礙難行，他希望市府近期能與行政院討論基隆市升格和基隆捷運負擔額。

台北市捷運工程局表示，基隆捷運原先預估經費四二五億元，台北市負擔約四十．五億元，然因近期原物料上漲等因素，據聞交通部鐵道局將調整基隆捷運經費，台北市未來需增加負擔多少錢，仍進一步研析。

新北市捷運工程局指出，新北市原負擔經費約卅九億餘元，在交通部提出因應缺工缺料、物價上漲等考量後，新北市府負擔調整為七十一．四四億元。

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