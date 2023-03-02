基隆染疫關懷金大縮水 謝國樑道歉

民進黨議員批基隆市府染疫關懷金大幅縮水，要求市府編好編滿。（記者盧賢秀攝）

2023/03/02 05:30

〔記者盧賢秀、俞肇福／基隆報導〕基隆市議會昨天討論染疫關懷金，市府只發給低收及中低收入戶染疫者一人一萬元，相較先前市長謝國樑承諾染疫一人一萬、死亡卅萬元大幅縮水，民進黨市議員吳驊珈、洪森永等人批簡直是「國樑一夢」。議員張之豪甚至引用聖經內容，請謝國樑認罪，市民會赦免的。

議員批一變再變 如「國樑一夢」

謝國樑說明，政府一開始推動清零政策，很多民眾幾乎半個月無法出門工作，才會提出染疫關懷金，但是政府防疫政策從清零到與病毒共存，因他評估沒有思考到中央防疫政策滾動式檢討，以致政策無法進行，他會虛心檢討，向議員和市民道歉。議員的意見他會納參考，但追加預算時還是會以低收和中低收入戶為主。

市府將追加預算六千萬元

基隆市政府社會處長楊玉欣昨天在市議會報告染疫關懷金發放作業指出，低收和中低收經濟弱勢，加上物價上漲，有必要發放補助。發放對象為二○二○年一月至二○二二年十二月染疫的低收和中低收入戶，衛政查有確診紀錄者。基隆市低收和中低收入戶約九千人，推估染疫人口約三千六百多人，預計追加預算六千萬元。

議員吳驊珈、洪森永、施偉政和張顥瀚等人指出，謝國樑在競選時承諾當選後染疫者每人發放一萬元，以勞動人口、家中經濟支柱優先，但基隆市染疫人口十七萬餘人，染疫關懷金發放的範圍縮小到低收及中低收入戶，當初承諾不該是一場文字遊戲。民進黨多位議員要求市府在追加減預算時，須編好編滿，如果做不到就要向市民道歉。

無黨籍議員林旻勳拿出看板及謝國樑的直播影片內容，打臉謝國樑，他承諾勞動人口和家中經濟支柱優先發放，現在只有低收和中低收入戶才發，一變再變。

謝參加林右昌餐宴 盼請益施政

另外，謝國樑昨晚應邀參加內政部長林右昌晚宴，謝國樑表示，期盼林右昌傳授施政治理經驗，他計畫在三、四月拜會林右昌，商談有關基隆合併升格的議題。而立委羅美玲等人昨表示，物價逐年上升，但基層員警勤務加給已廿八年未隨其他軍公教人員待遇調漲，對此，林右昌受訪說，警勤加給已討論很久但一直沒定案，他擔任基隆市長時就非常重視警察和消防福利，全力給予支持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法