路口車不讓人 基隆今起大執法

基隆市三月一日起加強取締車輛未停讓行人。（記者盧賢秀攝）

2023/03/01 05:30

〔 記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市警方二月一日起加強宣導車輛行經路口「停讓行人」，二月共開出一八一六張罰單，其中機車一千一百多件最多，行人違規也有二百多件，今天（三月一日）起將全面執法，未禮讓行人的車輛都會挨罰。

二月起宣導 開罰一八一六件

基隆市警察局交通隊指出，從二月一日起至昨天為止，共開罰一千八百多件，其中機車一一二四件最多，汽車四八四件，也有二百多名行人違規不走行人穿越道，每人被罰五百元，機車罰一千二百元，小客車罰二千元，大客貨車罰二千八百元。

基隆市警察局交通隊說，今起全面執法，員警不再舉牌宣導，違規就開罰；市府交通處長王圳宏表示，會增加科技執法設備，加強教育宣導。

行人未走行人穿越道 也會罰

此外，二二八連假各景點都湧入車潮，有名「細菌先生」前晚六點多在臉書粉絲專頁發文，指基隆市區堵到快暴動了，五百公尺路段機車騎了大概半小時，不是汽車喔，他形容「公車停在十字路口停到快長青苔了」。

市府交通處統計，前天下午一點到晚上八點，進入市區車輛數有二千三百多輛，平均每小時有三三七輛，相較於一般假日同時段，大概增加四成。基隆市警察局交通隊指出，前天下午四點後市區車流量增加，因停車空間有限，車輛排隊等候進場時，造成東岸、博愛及信二路停車場周邊道路壅塞。

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