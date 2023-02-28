基隆人口 快跌破36萬人

2023/02/28 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市人口數持續減少，在二○一一年跌破三十八萬人後，歷經十二年持續觸底逼近三十六萬人，二○二二年底統計基隆人口僅剩三十六萬一五二六人。基隆市政府表示，近二年，全市出生數遠低於死亡數，再加上武漢肺炎疫情影響，許多人逾二年未回國被強制遷籍，造成設籍人口數減少，這是全國普遍現象，基隆市去年人口成長率○．六七三％，全國第十四名，算是中段班成績。

基隆市在二○一○年人口數還有三十八萬四一三四人，二○一一年跌剩三十七萬九九二七人，二○二二年底人口數僅剩三十六萬一五二六人，苦撐十二年仍逐年下探，快碰到三十六萬人口防線。觀察基隆市人口數變化，二○二○年還有三十六萬七五七七人，僅二年就少了六○五一人。

市府分析發現，基隆市二○二一年出生一八二○人、死亡三二四五人；二○二二年出生一六○七人、死亡三七九八人；這二年，出生數就較死亡數少了三六一六人；市府坦言，這二年因疫情關係，死亡數有增加情形，加上去年適逢虎年，出生數更明顯減少，拉大了差距。

市府表示，信義區與暖暖區陸續有新建案推出，吸引外地人口因購屋遷入，或者有的是基隆人口移動，人口成長力道較強；仁愛區則因發展較早，房屋多老舊，近年來大型建案推出較少，人口逐年減少較明顯。

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