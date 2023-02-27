基隆←→南港加開直達車 台鐵︰有困難

2023/02/27 05:30

民調近8成基隆人支持 但路線容量已飽和 加開會影響其他7趟次列車

〔記者俞肇福、陳心瑜／綜合報導〕基隆每天約十一萬人次通勤到台北上班上學，其中約兩成民眾仰賴火車，目前從基隆搭火車到南港站約半小時，基隆市政府委由民調公司做出「台鐵加開基隆直達南港的直達車」民調，近八成民眾支持，基隆市府並呼籲台鐵正視民意。但台鐵局重申「有困難」。

基隆市長謝國樑爭取台鐵加開基隆到南港直達車，委由聯合行銷公司做民調，調查結果顯示支持者占七十七．四％，受訪者最期待基隆站發車時段是早上七點卅分。

基隆市政府交通處長王圳宏昨建議台鐵，現行早上七點卅四分從基隆站發車，七點四十一分停靠八堵站後，八點九分直達台北站的自強號一○九車次，如果能增加停靠南港站，行車時間增加五分鐘，就能滿足許多基隆通勤族的需求。

但台鐵局表示，列車之間會連動，上午七點區間車行駛的密度很高，再加上基隆、台北間路線容量已經飽和，如果加開直達區間車，前後區間車必須避讓，反而會影響其他列車多出八至十五分鐘的行車時間，至少影響七趟次之多，包括影響三坑、八堵、七堵、百福、汐止、汐科等站民眾。

王圳宏說，基隆通勤族到南港展覽館轉搭文湖線和板南線，如果自強號一○九車次加停南港站，就能吸引部分搭乘國道客運通勤族改搭這班列車，南港火車站下車後，可轉搭捷運板南線，或者搭捷運文湖線上班。

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