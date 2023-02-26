基隆兩古蹟活化 年底前營運

正濱舊漁會大樓屋頂可以看到彩繪的大透抽。（記者盧賢秀攝）

2023/02/26 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市歷史建築正濱舊漁會大樓和古蹟要塞司令部整修後，令人驚豔，基隆市政府已完成委外招商，今年這兩棟大樓就會陸續開張營運，除了辦藝文展覽、表演活動，並展出文創商品，讓文化亮點帶動觀光。

文化局指出，這兩棟歷史建築和古蹟修復完成後，去年做為城市博覽會展區，讓民眾眼睛為之一亮，催促儘速開放。文化局考量古蹟的歷史、文資價值、營運業種適合性以及疫情影響，不斷調整招商策略，最近終於評選出最優廠商，陸續訂約整理營運。

正濱舊漁會大樓 增夜間照明

正濱舊漁會大樓已有八十九年歷史，二○○三年列入基隆歷史建築，是北台灣漁業具代表性建物，市府整修後裝置夜間照明設施，讓古樸建物展現光芒，尤其屋頂可以眺望港區的作業，城市博覽會期間在這裡可以看到彩繪超大透抽，讓人驚豔，而且可與正濱派出所和色彩屋連成一線，很被看好，將做為多功能藝文展場，最快年底可以營運。

要塞司令部 變身藝文展館

要塞司令部則是日治時期北台灣最高的軍事指揮中心，管轄範圍涵蓋基隆、澳底、金山、淡水、新竹、後龍等地區，深具神秘色彩，二○一○年指定為基隆市定古蹟。

市府整修後主建物、光復樓及軍補庫房等都開放，後山有三處防空洞，還有道路可以登上曾經是囚禁少帥張學良的場所「旭丘指揮所」；這些營舍辦公室未來將做藝術館和文創展館，可以舉辦藝文活動，並與附近的沙灣歷史文化園區等結合，預估秋天可開放營運。

基隆要塞司令部已經招標委外經營，將做為藝術館和文創展館。（記者盧賢秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法