為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　基隆市

    基隆兩古蹟活化 年底前營運

    正濱舊漁會大樓屋頂可以看到彩繪的大透抽。（記者盧賢秀攝）

    正濱舊漁會大樓屋頂可以看到彩繪的大透抽。（記者盧賢秀攝）

    2023/02/26 05:30

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市歷史建築正濱舊漁會大樓和古蹟要塞司令部整修後，令人驚豔，基隆市政府已完成委外招商，今年這兩棟大樓就會陸續開張營運，除了辦藝文展覽、表演活動，並展出文創商品，讓文化亮點帶動觀光。

    文化局指出，這兩棟歷史建築和古蹟修復完成後，去年做為城市博覽會展區，讓民眾眼睛為之一亮，催促儘速開放。文化局考量古蹟的歷史、文資價值、營運業種適合性以及疫情影響，不斷調整招商策略，最近終於評選出最優廠商，陸續訂約整理營運。

    正濱舊漁會大樓 增夜間照明

    正濱舊漁會大樓已有八十九年歷史，二○○三年列入基隆歷史建築，是北台灣漁業具代表性建物，市府整修後裝置夜間照明設施，讓古樸建物展現光芒，尤其屋頂可以眺望港區的作業，城市博覽會期間在這裡可以看到彩繪超大透抽，讓人驚豔，而且可與正濱派出所和色彩屋連成一線，很被看好，將做為多功能藝文展場，最快年底可以營運。

    要塞司令部 變身藝文展館

    要塞司令部則是日治時期北台灣最高的軍事指揮中心，管轄範圍涵蓋基隆、澳底、金山、淡水、新竹、後龍等地區，深具神秘色彩，二○一○年指定為基隆市定古蹟。

    市府整修後主建物、光復樓及軍補庫房等都開放，後山有三處防空洞，還有道路可以登上曾經是囚禁少帥張學良的場所「旭丘指揮所」；這些營舍辦公室未來將做藝術館和文創展館，可以舉辦藝文活動，並與附近的沙灣歷史文化園區等結合，預估秋天可開放營運。

    基隆要塞司令部已經招標委外經營，將做為藝術館和文創展館。（記者盧賢秀攝）

    基隆要塞司令部已經招標委外經營，將做為藝術館和文創展館。（記者盧賢秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    基隆市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播