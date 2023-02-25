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    首頁　>　基隆市

    《基隆》諷電動機車縮水 議員送謝國樑「兒童版」

    民進黨議員張顥瀚帶來兒童版電動機車送給基隆市長謝國樑，諷謝的政見縮水。（記者盧賢秀攝）

    民進黨議員張顥瀚帶來兒童版電動機車送給基隆市長謝國樑，諷謝的政見縮水。（記者盧賢秀攝）

    2023/02/25 05:30

    改免費提供4萬元機車 謝稱若指定Gogoro涉圖利特定廠商

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市長謝國樑將編列追加預算，免費提供基隆青年一萬輛以上的四萬元電動機車，昨天在市議會引起熱烈討論，民進黨市議員批市府的報告內容荒腔走板，到底是贈送還是補助？只能提供四萬元的電動機車與當初政見落差很大，欺騙市民！市議張顥瀚送給謝國樑一輛兒童版的電動機車，諷刺謝國樑政見「縮水」。

    謝國樑表示，如果指定Gogoro品牌就有圖利特定廠商，因此用「同等級」電動機車，也許最後評選是Gogoro也不一定，目前已有兩家業者表達願意合作，為基隆做出性能好、快又不會太快的電動機車。謝國樑答詢時還一度激動地向議員鞠躬。

    議員質疑政策沒講清楚 荒腔走板

    基隆市議會昨天安排報告案，討論如何落實免費提供電動機車，民進黨議員鄭文婷、洪森永、施偉政和張顥瀚、陳軍佐等人質疑，當初斗大的Gogoro廣告，選後Gogoro不見了，變成電動機車，很多青年很失望，到底是補助還是免費送，都沒講清楚，政策內容根本荒腔走板。

    張顥瀚指出，市面上最便宜的電動機車也要五萬元，只有三匹馬力、五十cc而已，連二信中學的路都爬不上去，當場送一台兒童的電動機車給謝國樑，諷刺他的政見「縮水」。

    議會決議要求仔細評估 具體落實

    議員張芳麗則說，先前市府曾經有送里長電動機車的構想，基隆山坡地多，都沒有里長要。但國民黨議員呂美玲、林沛祥、連恩典、秦鉦、藍敏煌和曾紀巖等人認為這項政策立意良善，青年有電動機車又節能減碳，只要對基隆市民好的政策就支持，讓市府做做看。

    議會最後決議，要求市府的政策應仔細評估，並要能具體落實，並於下次定期會包括申請條件及配套計畫。

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