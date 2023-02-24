基隆市政會議 爆牧師帶禱告再開

基隆市長謝國樑在市政會議上請來牧師禱告，引發議員批評；圖為謝國樑（右）去年十二月二十五日就職典禮上，請來牧師（左）主持，謝國樑在一旁禱告。（檔案照，記者俞肇福攝）

2023/02/24 05:30

議員批不尊重市府主管信仰自由 謝國樑認有此事 但未強迫參與

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市政府每週市政會議都請牧師來禱告，市議員批評此舉是不尊重市府主管的信仰自由，市議會昨召開臨時會，議員張之豪拿出香爐、蠟燭和香，要求大家先拜拜，保佑議事順暢，以對比凸顯市政會議首長被迫配合禱告之事的荒謬，但議長童子瑋認為不符程序而作罷。市長謝國樑當場承認有請牧師來禱告，但強調並未強迫市府主管必須參與。但據了解，市政會議開會至今沒有首長敢不配合。

議員反擊 備香燭要求拜媽祖

謝國樑信奉基督教，在去年十二月廿五日市長交接典禮上就請牧師禱告，市府每週二開市政會議前也都請牧師帶領禱告，市府首長都坐在位子上，有人閉目，有人則看開會資料，沒人敢出去，禱告後才開會。

綠營批公領域不應政教不分

市議會昨召開臨時會，張之豪建議大家先拜拜，他備妥香爐、蠟燭和香，希望媽祖神威保佑議事順暢。張之豪表示，每個人都有自己的宗教信仰，有人信佛教或其他宗教，市長有自己的宗教信仰當然可以，可以在市長室禱告完再出來開會，在市政會議前請牧師公開禱告，等同強迫首長配合，謝市長不應政教不分，在市政會議進行宗教儀式。

市議員鄭文婷表示，憲法保障每個人有宗教信仰的自由，如果是政教合一國家，公領域進行宗教儀式是可以被接受的，但台灣不是政教合一國家，不應把私領域的事務帶到公領域來。

童子瑋︰信仰自由盼彼此尊重

童子瑋表示，希望彼此尊重，大家都有信仰自由，他小就在媽祖廟長大，任何人不應將個人信仰加諸其他人身上。

謝︰對推動市政大有助益

對此，謝國樑表示，請牧師在市政會議中禱告，對他的工作、市政和推動政策有很大助益，是正面的事，議員可能有所誤解，過程中並沒有要求非信仰的局處首長一起參與，他們都各自做他們的事，並沒有勉強任何人，他很努力想把市政工作做好，希望大家給他們祝福。

基隆市議會昨召開臨時會，議員張之豪（右）帶香爐、蠟燭和香到議會，建議大家拜拜保佑議事順暢，凸顯謝國樑政教不分。（記者盧賢秀攝）

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