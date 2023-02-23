基隆9026客運脫班 等1小時沒車

基隆市長謝國樑（右）昨一早到長庚醫院前排隊搭九○二六客運，當地里長劉大維（左）陳情「等一小時都沒車」。（記者俞肇福攝）

2023/02/23 05:30

〔記者俞肇福、盧賢秀／基隆報導〕基隆大武崙至台北市南港的九○二六國道客運，接連發生脫班、大排長龍等情形，連日來罵聲不斷。基隆市長謝國樑昨天一早到長庚醫院候車，當地里長劉大維陳情「等一小時都沒車」。謝國樑強調，九○二六只要有脫班、不按路線行駛，公路總局應開罰，不能影響民眾搭乘權益。

立法委員蔡適應昨天表示，他與公路總局召開協調會，要求公路總局嚴加督促九○二六脫班情形，所有路線都進入南港轉運站的改善方案，希望業者儘速送到公路總局審查，在三月一日改善完畢。

謝國樑︰若違規 盼公總開罰

謝國樑昨天上午七點和交通處長王圳宏到九○二六基隆長庚醫院前站牌，與通勤民眾一樣排隊搭車。謝國樑說，近日很多搭九○二六民眾反映上下班時段候車時間很長，還等不到車，希望公路總局協助解決路線和班次問題；他強調，市府很努力幫忙，但是從路線的核定到業者的選擇，都是公路總局在決定，要和公路總局協調。

基隆監理站︰持續督導營運

台北市區監理所基隆監理站表示，九○二六通車開始，每天上、下午通勤尖峰時段都派員到各重要站點查看車輛疏運情形，要求業者準點發車外，依乘客等候人數協調加開班次疏運，昨天上班尖峰時段業者分別在六點五十分、七點十分加開二班次，將持續督導業者維持正常營運。

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