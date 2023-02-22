Gogoro落空 謝國樑改送4萬元電動機車

2023/02/22 05:30

民怨「鮑魚變青菜」 變相跳票 謝指最快年底實施

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市長謝國樑選前推出「免費送電動機車」政見，他昨天宣布，今年將辦理追加預算採購一萬台以上電動機車，加上能源局、環保署的汰舊換新補助，符合資格的市民可以獲得四萬元的電動機車，最快今年底實施。不過，民眾抱怨，謝國樑選前說免費送Gogoro或同等級電動機車，結果竟是四萬元等級，落差太大，價值和品牌都不對等，簡直是「鮑魚變青菜」。

將辦理追加預算採購一萬台

謝國樑選舉時提出免費送就業青年五萬台Gogoro或同等級電動機車，在選前引起很大討論，被外界批「政策買票」、排擠預算、不符財政原則。謝國樑則強調一定會實現政見。

選前承諾送5萬台Gogoro

他當時提出的送機車對象，以一九八九年至二○○三年出生、入籍基隆三年、有駕照一年以上，每年做公益四小時，首批申請免費機車。

謝國樑指出，經市府努力溝通，有一些主要廠牌表達願意合作承做四萬元左右的電動機車，他也鼓勵各廠牌多來投標，而且市府還有能力還債，採購案符合財政原則；也會啟動廉政平台讓司法單位參與採購案評選機制。

陽春款？ 謝︰評選最好規格

至於價值四萬元的電動機車配備是否會較「陽春」？謝國樑表示，市民會拿到安全、效能好、快但不要太快的電動機車，會評選達到青年最有幫助功能規格。

民眾︰有人就是喜歡Gogoro

不過民眾得知要改送四萬元的電動機車，感覺落差很大，民眾說，有的人就是喜歡Gogoro品牌、款式，根本畫大餅、吃不到；也有民眾說，就是變相跳票，以降低成本的方式向市民交代，就像本來要請你吃鮑魚現在剩青菜一盤，有需要的人本來很開心，現在覺得很失落。

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