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    首頁　>　基隆市

    林右昌團隊12人卸任 謝國樑僅公布6成員

    基隆市長林右昌將於十二月廿四日卸任，市府團隊包含政務官、事務官，加上明年一月屆齡退休的地政處長蘇昱彰，共十三人將離開基隆市政府。（基隆市政府提供）

    基隆市長林右昌將於十二月廿四日卸任，市府團隊包含政務官、事務官，加上明年一月屆齡退休的地政處長蘇昱彰，共十三人將離開基隆市政府。（基隆市政府提供）

    2022/12/20 05:30

    〔記者俞肇福／基隆報導〕縣市長將在廿五日交接就職，已兩任屆滿的基隆市長林右昌，市府小內閣有十二位政務官或事務官將於廿四日卸任，由於市長當選人謝國樑小內閣目前只公布副市長邱佩琳等六位成員，還有六位局處長尚未公布，外界好奇謝國樑的市府團隊是否能夠無縫接軌？謝國樑辦公室發言人余治明表示，近日陸續會有新的人事案發布。

    謝辦︰近日會陸續發布

    林右昌在廿四日卸任後，包含副市長林永發、觀光及城市行銷處長曾姿雯、文化局長陳靜萍、社會處長吳挺鋒、產業發展處長黃健峰、民政處長王榆森、環保局長賴煥紘、綜合發展處長林昆鋒都是政務官，將與他同進退。

    8位政務官與林同進退

    另據了解，具有公務員任用資格的秘書長黃駿逸將商調到總統府服務，交通處長蘇先知將調任交通部，教育處長杜國正在廿六日榮調教育部專門委員，都發處長徐燕興將離開市府，林右昌的團隊成員共十二人卸任，另有地政處長蘇昱彰將於明年一月十六日屆齡退休。

    文化局、觀銷處傳有人選

    謝國樑目前公布的小內閣成員，分別有邱佩琳、民政處長張淵翔、產發處長林鼎超、社會處長楊玉欣、環保局長馬仲豪、綜發處長林麗蟬六人，還有六位首長人選尚未公布，外界好奇新市府如何讓市政無縫接軌。

    余治明表示，近日會陸續公布新的人事案。據了解，新任文化局長、觀光及城市行銷處長已有目標人選。

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