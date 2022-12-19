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    首頁　>　基隆市

    基隆田徑場重建 明年2月動工

    停擺一年多的基隆市立田徑場重建工程，日前重新辦理發包，由慶霖營造公司以四億九千五百萬元得標，預計明年二月底前開工。（記者盧賢秀攝）

    停擺一年多的基隆市立田徑場重建工程，日前重新辦理發包，由慶霖營造公司以四億九千五百萬元得標，預計明年二月底前開工。（記者盧賢秀攝）

    2022/12/19 05:30

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市立田徑場拆除重建及新建立體停車場的工程，變更設計長達一年，工程一波三折後停擺，市府已和廠商終止契約，日前重新辦理發包，由慶霖營造公司以四億九千五百萬元得標，預計明年二月底前開工，二○二四年中完工。

    工程停擺一年多 重新招標

    基隆市政府在十二月五日辦理投標評選，得標廠商慶霖營造在基隆市有多年的建築工程經驗，承造的中興國小校舍工程榮獲二○二二年行政院公共工程委員會「公共工程金質獎」優良獎。

    同時規劃新建立體停車場

    市府爭取中央前瞻計畫補助，在二○二一年初，市立田徑場以四億五八七九萬餘元決標，考量周邊住宅區的停車需求，規劃興建一座可容納二百輛汽車及一七八輛機車的立體停車場，將拆除原有的環狀看台，改成開放式運動場域，並設置三千席的看台區等周邊運動服務設施。

    後來因為變更設計，原營造廠商與監造單位衍生爭議，造成工期延宕，停工期間又因原物料上漲等因素，原本預計今年底完工的工程，進度嚴重落後，市府依規定終止契約後重新招標。

    基隆唯一田徑訓練場地

    基隆市立田徑場是全市唯一的田徑訓練場地，因為興建工程一波三折，導致基隆市這兩年的運動會都要移地到台北市舉行，選手練習、比賽都非常不便，期盼田徑場早日動工興建，讓基隆的選手可以就近練習、比賽。

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