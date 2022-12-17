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    首頁　>　基隆市

    10月才崩塌 基隆華新一路裂縫比拳頭大

    基隆七堵區華新一路產業道路出現一條約十公分寬的裂縫，市議員張耿輝擔心有走山疑慮。（記者盧賢秀攝）

    基隆七堵區華新一路產業道路出現一條約十公分寬的裂縫，市議員張耿輝擔心有走山疑慮。（記者盧賢秀攝）

    2022/12/17 05:30

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市與東北角已連續下了兩個月的大雨，基隆七堵區華新一路一五二號附近道路，今年十月豪大雨時，崩塌面積約一個籃球場大小，道路中斷，經市府搶修才恢復通行未久，最近連續豪大雨，原崩塌處附近十公尺左右的路面，又出現比成人拳頭還大的裂縫，市議員張耿輝與市府工務處人員前往會勘，希望市府儘速搶修，避免發生走山。市府將邀請水保技師團前往鑑定評估，研議後續防治方案。

    市府將邀技師鑑定 研議防治

    張耿輝以拳頭實測道路裂縫處，寬有十餘公分，裂縫橫過整條道路，約五公尺長，上方路面還有龜裂痕跡，讓人怵目驚心。前方十公尺處，十月中旬豪大雨時路面才崩塌，土方滑落約一個籃球場大，市府搶修後道路才恢復通行不久，現在又出現大裂縫，且基隆大雨不斷，張耿輝說，很擔憂會走山。

    議員擔心走山 要求儘速搶修

    張耿輝與市府工務處人員前往會勘，要求市府請專業技師來鑑定，釐清有無走山疑慮。該地點剛好位在上下坡，部分路面隆起、部分下陷，路面有高低落差，相當危險，張耿輝要求市府相關單位儘快搶修。

    該處道路上方還有十多戶住家，以長者居多，友一里長當選人蕭雪趕到現場，她說，道路的水溝也受損，雨水會溢出路面，水路不通也會造成路基滑動災情，市府應以災害緊急搶修方式儘快處理。

    市府工務處土木科長張資瑋表示，將邀產業發展處、水保技師團來整體評估，初步看這個區塊向下滑動的範圍頗大，儘速評估爭取經費進行復原。

    基隆七堵區華新一路產業道路出現裂縫，寬度比成人拳頭還大。（記者盧賢秀攝）

    基隆七堵區華新一路產業道路出現裂縫，寬度比成人拳頭還大。（記者盧賢秀攝）

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