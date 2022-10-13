「基隆水噹噹」 蔡適應發表競選歌曲

民進黨基隆市長參選人蔡適應與董事長樂團一起高唱競選歌曲「基隆水噹噹」。（記者盧賢秀攝）

2022/10/13 05:30

融入海港、美食和人文元素 強調台灣的希望從基隆起飛

〔記者盧賢秀／基隆報導〕民進黨基隆市長參選人蔡適應昨在基隆慶安宮發表競選歌曲，邀請董事長樂團創作「基隆水噹噹」，將海港、美食和人文元素都融入歌曲中，他也品嚐美食小吃，強調台灣的希望將從基隆起飛。

董事長樂團創作 授權使用

蔡適應表示，感謝獲得葛萊美獎的白董杜文祥、吉董吳永吉相挺，將「基隆水噹噹」授權給他和民進黨基隆市議員參選人聯合使用，相信打動人心的歌曲再加上自己的努力，一定能獲得基隆市民的青睞、當選市長。

蔡適應也和董事長樂團一起唱「基隆基隆有美麗ㄟ海港，雨水若來咱得裝甲水噹噹，廟口ㄟ小吃是台灣尚介讚，自細漢阮就住置這，一直住置這，雖然出外去打拚嘛一直住置這。」他說，這首歌曲充分宣傳基隆之美，讓美食、美景展現在優美的旋律中，也代表基隆的希望、驕傲與進步。

白董是基隆人，他說，走過那麼多地方，最愛的還是基隆；吉董說，每次出國回來，第一站就來基隆廟口報到，「基隆水噹噹」代表他們對基隆的感情，市長林右昌把市政做得很好，蔡適應也很努力，支持蔡適應來延續市政。

另外，時代力量基隆市長參選人陳薇仲昨天提出循環站周邊的交通改善規劃，她說，循環站是很多市民、學生利用的公車站點，周邊也是熱鬧的觀光區，循環站周邊幾個路口常常登上基隆市前十大事故路口，仁二路車流交織也造成許多交通問題，市區交通最重要的就是改善循環站周邊交通。

無黨籍基隆市長參選人黃希賢則推動「月經平權」，他表示，台北捷運公司十一月一日起在廿個捷運站點試辦，免費索取生理用品，基隆國際港口應不落人後，他當選後將跟進這項政策，在車站、東岸商場等據點試辦免費提供女性生理用品。

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