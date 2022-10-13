「犯罪所得佔己有」 蔡適應批謝國樑洗錢案共犯

民進黨基隆市長參選人蔡適應昨質疑謝國樑將犯罪所得佔為己有，同時呼籲謝說明清楚到底有幾家境外公司。（記者羅沛德攝）

2022/10/13 05:30

〔記者陳政宇、盧賢秀／綜合報導〕國民黨基隆市長參選人謝國樑被指涉入億元借貸洗錢案，謝昨天澄清自己與前德信證券董事長林冠百的盛元澤公司是單純借貸關係，且事前對林的違法行為毫不知情。對此，民進黨基隆市長參選人蔡適應質疑，依公司法規定，公司之間不能借放款，謝把公司搞成像錢莊一樣，已明顯違法，應該向檢調單位說明；而且謝明知是犯罪所得卻佔為己有，「這不就是洗錢案的共犯嗎？」

謝國樑昨召開記者會解釋金星案，並提供相關金流。謝強調，他收到林冠百的還款時，完全不知道是犯罪所得，如果早知道是犯罪所得，他可以直接訴求抵押品。

對此，蔡適應受訪表示，謝國樑的記者會越看越令人糊塗。如果謝知道林冠百歸還的錢是犯罪所得，應該把錢退還，但謝並未歸還，這不就是洗錢案的共犯嗎？如果林冠百有足夠的擔保品，為何不直接向銀行借款？

無業務往來

公司間不能借放款

蔡適應說，從八月至今已兩個月，外界質疑謝國樑到底有多少家境外公司，謝到目前並沒有說明白，一個要參選市長的人，財務狀況如此錯綜複雜，錢億來億去，很多市民都搞不清楚，謝昨天依然避重就輕、迴避核心問題，市民如何相信謝有能力治理基隆？謝國樑到底還有多少境外公司沒有曝光？這些犯罪所得的錢要如何處理？

蔡適應進一步質疑，謝國樑把公司的借款當作理所當然，但「公司法」規定很清楚，沒有業務往來的公司之間不能借款。謝國樑把他家的公司當作銀行在經營，利用公司賺到了錢，但他擔任立委時長期在司法法制委員會，難道不知道一般公司是不能用借貸的方式賺取利息？難道他不知道這已經違法了嗎？

前國民黨基隆市黨部主委、無黨籍基隆市長參選人黃希賢也批評說，謝國樑說明金星案的疑點像「擠牙膏」，遮遮掩掩、講得不清不楚，昨天雖開記者會澄清，但仍啟人疑竇，無法釋疑。

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