助地方創生 蔡適應︰輔導傳統市場轉型

民進黨基隆市長參選人蔡適應（左）表示，將輔導基隆的傳統市場轉型，引入地方創生的力量。 （記者盧賢秀攝）

2022/10/12 05:30

〔記者盧賢秀／新北報導〕民進黨基隆市長參選人蔡適應昨天表示，仁愛市場的拉麵達人吳宸維過去都在外地工作，近年才返鄉創立拉麵品牌，當選市長後將輔導基隆的傳統市場轉型，引入地方創生的力量，成為青年返鄉創業的首選。

青年返鄉創拉麵品牌 進駐市場

蔡適應昨天上午與多位民進黨市議員參選人，在安樂路一段、成功一路口拜票，打「基隆隊」的團體戰，獲得許多民眾支持；他指出，吳宸維在仁愛市場成功創立拉麵品牌，這些年透過市府產業發展處輔導，仁愛市場增加許多新興店家，他會幫助基隆的傳統市場轉型，成為青年返鄉創業的首選。

蔡︰改善設備 提供新創品牌進駐

蔡適應表示，他以前到歐洲遊學及日本訪問時，都會參觀當地的傳統市場和商店街，了解各國的傳統產業轉型狀況，他提出的地方創生政見，要強化太平山城、孝三路街區、義二路基地、正濱和平島等地點孵育在地品牌，品牌孵育後需要駐點，提供店面的商業化服務，他會協助傳統市場改善設備，讓商家環境變得更舒適，讓傳統市場成為新創品牌進駐的基地，除了既有的人潮，也要透過電子商務和社群行銷，活絡傳統市場的經濟發展。

謝國樑關注身障人士 喊基隆有愛

另外，國民黨基隆市長參選人謝國樑昨天接受網路直播節目專訪，他表示，基隆市這幾年的身心障礙人口成長近三成，他的競選主軸是「引進產業、創造就業、照顧弱勢」，希望把基隆打造成為亞洲最有愛的城市，與市民一起改變基隆。

親民黨主席宋楚瑜十月八日到基隆市七堵區為市議員楊秀玉站台，謝國樑當時無預警上台、想和宋楚瑜同框，但宋楚瑜並未與謝國樑握手。

黃希賢批謝「棄橘投藍」 又蹭宋楚瑜

無黨籍基隆市長參選人黃希賢昨天批評說，謝國樑在二○○五年靠著親民黨及前立委劉文雄的光環，當選全台最年輕的親民黨立委，豈料僅隔五個月就加入國民黨，如今又想要蹭宋楚瑜，謝國樑在二○○六年「棄橘投藍」，二○一四年又不願承擔藍軍的託付，棄基隆人於不顧，見「韓流」捲起才搶著回基隆參選，非常投機。對此，謝國樑競選總部表

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