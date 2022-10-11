本報民調》上次投林右昌 僅49.34%要投蔡適應

民進黨基隆市長參選人蔡適應（左）昨提出一區一托嬰政見，希望減輕年輕家庭負擔。（蔡適應提供）

2022/10/11 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕基隆市長選情膠著，八年前成功翻轉並挺過二○一八逆流的市長林右昌被視為這次順利交棒與否的關鍵。根據本報最新民調交叉分析，上次市長選舉投給林右昌的選民，這次僅有四十九．三四％會投給民進黨參選人蔡適應，票源尚未大幅轉移，但上次投給國民黨謝立功的選民，已有高達七十七．九五％表態，將繼續支持國民黨參選人謝國樑。

上次投謝立功 77.95％挺謝國樑

這次受訪者中，高達五十六．二四％上次基隆市長選舉投給民進黨林右昌、十一．八二％投給國民黨謝立功，卅一．九四％回答忘記了（含拒答）。進一步交叉分析，上次投給林右昌的選民僅四十九．三四％表態要投蔡適應、十八．八七％改挺謝國樑、四．一四％支持時代力量參選人陳薇仲，支持無黨籍黃希賢、曾國民的各有○．三三％，另有廿六．九九％尚未決定（含拒答）。

反觀上次市長選舉投給謝立功的選民，高達七十七．九五％願意繼續支持謝國樑，僅五．五一％改挺蔡適應，轉支持陳薇仲和黃希賢的各有一．五七％，尚未決定（含拒答）的只有十四．一七％。忘記上次投票意向的選民中，謝國樑支持度廿一．八七％、蔡適應十五．一六％、陳薇仲四．三七％、黃希賢一．四六％，並有五十七．一四％尚未決定。

不偏任何政黨選民 近23％支持蔡適應

政黨傾向方面，受訪者中表態支持民進黨（泛綠）的有廿一．八一％、國民黨（泛藍）十八．○八％、民眾黨六．七一％、時代力量二．三三％，其他政黨為一．四九％，另有四十九．五八％不偏任何政黨。

交叉分析顯示，民進黨及泛綠支持者中，七十五．二一％支持蔡適應，九．八三％支持謝國樑，○．八五％支持陳薇仲，○．四三％支持黃希賢，另有十三．六八％尚未決定（含拒答）。

國民黨及泛藍支持者中，有七十．六二％支持謝國樑，十一．八六％轉向蔡適應，陳薇仲、黃希賢各有○．五二％支持度，十五．九八％尚未決定（含拒答）。

佔比最多的「不偏任何政黨」選民中，有廿二．九三％挺蔡適應、十八．九八％支持謝國樑、二．二六％支持陳薇仲、○．九四％挺黃希賢、○．一九％挺曾國民，但高達五十四．七％尚未決定（含拒答）。

國民黨基隆市長參選人謝國樑（右）昨由台中市長盧秀燕陪同，到廟口夜市拜票。（記者俞肇福攝）

本報民調

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