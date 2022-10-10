侯友宜基隆助選謝國樑 陪市場拜票

新北市長侯友宜（左）昨下午到基隆仁愛市場，陪同國民黨基隆市長參選人謝國樑拜票。（記者俞肇福攝）

2022/10/10 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕新北市長侯友宜昨天陪同國民黨基隆市長參選人謝國樑到仁愛市場掃街拜票，侯友宜推薦謝國樑是基隆市長最佳人選，他並致贈「是時『侯』了」HOU HOU加油扇競選小物，祝福謝「是時候」當選基隆市長，為民眾 服務。

侯友宜︰共推基捷 讓基隆、雙北共好

侯友宜說，基隆人最關心基隆捷運，未來他將與謝國樑共同承擔責任，讓基隆人有一條快速通往大台北的捷運，帶動沿線產業開發及基隆科學園區改造，讓基隆市、新北市、台北市共榮共好。

謝國樑表示，希望十一月廿六日選舉，「基隆、新北連線」擊出全壘打，未來他將與新北市共同完成基隆捷運興建，串接新北至基隆產業廊帶，讓新北與基隆共好。

律師簡榮宗 加入競選團隊擔任發言人

另外，謝國樑昨邀請律師簡榮宗加入競選團隊擔任發言人，他說，自己是沒有官方資源的平民參選人，無法對抗強大的執政黨大軍壓境；面對民進黨不斷潑髒水攻擊，他已提告民進黨涉嫌違反選罷法及妨害名譽，將透過法律捍衛權益與清白，絕不姑息惡意抹黑。

民進黨基隆市長參選人蔡適應競選總部發言人沈詠珮表示，立法院民進黨團根據起訴書內容提出合法且合情的疑問，一名競選市長的人，本來就應該清楚交代自己的財產與金流，謝國樑如果坦蕩蕩，應在第一時間完整說明，而不是一再用提告轉移焦點。

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