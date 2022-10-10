拚基捷開發 蔡適應︰招商活化倉儲區

民進黨基隆市長參選人蔡適應（右二）昨天到信義市場拜票，獲攤商熱情支持。（記者俞肇福攝）

2022/10/10 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨基隆市長參選人蔡適應昨天表示，當選後將透過基隆捷運TOD導向的開發計畫，打造東台北共同生活圈，吸引台北市內湖、南港的科技廠商進駐，重新整頓過去國民黨執政發展不起來的北五堵倉儲區，鼓勵大台北的人才來基隆創業，也增加在地就業機會。

發展北五堵倉儲區 增加就業

蔡適應昨天偕同民進黨市議員陳宜、市議員參選人陳軍佐在信義市場掃街，沿途展現高人氣，吸引許多民眾合照，還有攤商在大雨中贈送鱸魚給蔡適應，祝福選情「如魚得水」，「凍蒜」聲不絕於耳。

蔡適應指出，他過去擔任民進黨立委王拓的辦公室主任、三屆基隆市議員，看到基隆的灰暗傾頹，因為沒有行政權而無能為力，擔任立委六年來，和基隆市長林右昌攜手合作，他負責在中央協助改善交通、城市建設、民生供水等問題，共同改變基隆，在林右昌主政近八年，基隆的改變讓多數民眾都很有感，「基隆隊」才能獲得鄉親的青睞。

蔡︰基捷最快明年底動工

他說，基隆捷運的建設，八堵到基隆市區是第二階段，由於路線意見分歧，他會持續協調；第一階段的南港到八堵段已在環評階段，力拚明年初的綜合規劃能夠核定，交通部長王國材日前在立法院備詢允諾「希望在二○二三年第四季動工」，他當選後會協助中央努力推動基隆捷運。

另外，對於國民黨基隆市長參選人謝國樑昨天邀請新北市長侯友宜輔選拜票，蔡適應說，爭取市民的支持不應該靠大咖輔選，例如他邀請小青蛙劇團演出兒童劇，提供親子一起看戲，他看見民眾臉上的笑容、讓基隆充滿幸福，市民的力量才是真正的「大咖」。

蔡適應昨天邀請小青蛙劇團在光一路橋下休閒廣場演出「新小紅帽」，十六日下午三點在新豐街福德宮演出「新虎姑婆」，他允諾當選後要提升營養午餐預算，讓孩子享用更好的營養午餐。

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