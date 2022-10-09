七堵拜票 蔡適應：力推基捷帶動都更

民進黨基隆市長參選人蔡適應（右二）到七堵南興市場拜票，民眾送上鳳梨，象徵好運旺旺來，祝他高票當選。（記者盧賢秀攝）

2022/10/09 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕民進黨基隆市長參選人蔡適應昨天到七堵區南興市場拜票，民眾熱情送上鳳梨、菜頭等祝福他當選，蔡適應表示，未來當市長會更努力推動基隆捷運，透過捷運開發，推動七堵老舊社區都市更新，發展基隆河谷產業廊帶，吸引台北市內湖、南港的廠商來基隆投資，增加就業機會。

南興市場拜票 攤商熱情祝福

蔡適應昨天與市議員參選人林坤明、曾怡芳，前往七堵南興市場掃街拜票，攤商紛紛送上青蒜、菜頭、粽子、鳳梨等，祝福蔡適應高票當選。

蔡適應表示，七堵這幾年改善了天際線、道路工程，還汰換許多管線，基隆捷運在他和市長林右昌的努力下定案，現在開始環評審查，預計最快明年底就能動工，他將以建構東台北共同生活圈為目標，來推動基隆捷運沿線站體開發，全力發展基隆河谷產業廊帶。

提動保政見 打造寵物親子公園

蔡適應昨天也邀寵物美容師呂政豪在競選總部舉辦寵物美容講座，他帶著柴犬「TONY」現身，與現場毛小孩互動熱絡；蔡適應提出動保政見，第一步是建立寵物親子公園，另外有關寵物絕育、疫苗施打、晶片植入等，他都會全力推動，他強調，支持蔡適應，就是支持基隆成為寵物友善城市。

謝國樑提基隆科學園區首部曲

國民黨基隆市長參選人謝國樑則提出基隆科學園區首部曲，借鏡新北經驗，以捷運沿線進行大眾運輸導向都市發展（TOD），以捷運做為整體河谷廊帶開發軸心，「捷運到哪，建設就到哪」，串起北五堵國際研發新鎮、六堵科技園區、北台科技園區三星亮點，預計八至十年的時間，要替基隆創造三百億元以上的收入。

陳薇仲競總成立 黃國昌助講

時代力量基隆市長參選人陳薇仲昨天成立競選總部，前立委黃國昌指出，陳薇仲才卅二歲就願意出來挑戰這麼困難的工作，讓基隆市民有所期待和不同選擇，不用在藍綠兩黨推出的二個超級爛蘋果中選一個。

無黨籍市長參選人黃希賢則說，他是白手起家的運將之子，靠著自己的打拚，有了自己的海運事業，他提出的「留人、留錢、留過夜」，目標就是要讓基隆人賺大錢！民眾在藍綠之外有更好的選擇。

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