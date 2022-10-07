基捷進度 蘇揆10/16 到七堵說明

民進黨基隆市長參選人蔡適應（右二）在基隆市長林右昌（左二）陪同下，前往仁愛市場掃街，受到支持者熱烈歡迎。（蔡適應提供）

2022/10/07 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨基隆市長參選人蔡適應昨天表示，基隆捷運的環評已經送到環保署審查，綜合規劃的部分，年底前將送行政院核定；行政院長蘇貞昌十六日晚間六點將到基隆七堵百福宮，說明基隆捷運最新進度，及未來交通建設的規劃。

蔡︰一步一步實現基捷

蔡適應指出，他會讓基隆捷運一步一步的實現，他相信一段接一段的推動，讓基隆捷運成為基隆人未來可以倚賴的交通建設。蔡適應說，他與基隆市長林右昌齊心努力，讓過去認為不可能的基隆捷運，轉變成可能。

蔡適應表示，他的對手謝國樑過去擔任立委時，推動基隆捷運根本是一事無成，而且當時反對基隆捷運最兇的人，就是前交通部長葉匡時。蔡適應表示，他才會說謝國樑請葉匡時擔任市政諮詢委員是「請鬼拿藥單」，完全沒有辦法達成目標。

合體林右昌 拜票高人氣

蔡適應昨天與基隆市長林右昌再次合體，到仁愛市場掃街拜票，議員鄭文婷、童子瑋、張秉鈞陪同一起爭取民眾支持，蔡適應與林右昌展現高人氣，攤商與民眾紛紛要求合照。

國民黨基隆市長參選人謝國樑競選辦公室近日陸續在路口高掛政策看板，希望用政見爭取選民支持；競選辦公室也發出新聞稿，質疑蔡適應不去立院參加國安局長陳明通專案報告，卻留在基隆拜票跑選舉行程，辜負選民支持。

蔡適應競辦發言人沈詠珮表示，謝國樑陣營搞錯了，蔡適應一早就到立院委員會簽到，並提出書面質詢。反觀謝國樑擔任立委時期，被評比為「待觀察立委」，他的出席率、質詢率、提案率都極低，基隆人不要這樣不用心的市長。

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