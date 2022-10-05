林佳龍：成全侯選總統 阿中：防疫可受公評

北北基桃市長參選人林佳龍（右二）、陳時中（左二）、蔡適應（右一）、鄭運鵬（左一）4日共同召開「北北基桃 大首都圈 E騎動起來 E起拚未來」聯合記者會，一起發表主張聲明。（記者塗建榮攝）

2022/10/05 05:30

〔記者魏瑾筠／新北報導〕民進黨北北基桃四市的市長參選人昨天首度合體造勢，四人受訪都對選情和對手做出評論。陳時中說，選舉時都沒有做事情的人，最喜歡用負面宣傳。林佳龍重申，成全侯友宜、票投林佳龍。鄭運鵬說，四位市長參選人在各方面都禁得起考驗。蔡適應說，他和對手擔任立委的問政成績，對比非常明顯。

基隆市長參選人蔡適應說，他和國民黨基隆市長參選人謝國樑的比較非常明顯，兩人都擔任過立法委員，自己是現任，謝是在他之前的立委，他在公民監督國會聯盟的立委評鑑獲得好成績，謝屢次被評為出席率、質詢率及表現最差的立委，「可是他在地方吃很開」。

蔡適應納悶說，謝國樑透過金權帝國、政治經濟的影響力幫自己洗白，很多人反而說不要再苛責謝，他聽了覺得非常奇怪。

新北市長參選人林佳龍質疑，新北市長侯友宜口口聲聲說好好做事，但心裡想的是二○二四總統大選，有高達四成的新北市民認定侯會選總統，現在市政在關鍵時刻，不希望再發生選完市長又選總統的事情。

林佳龍批評，如果侯友宜無心市政、分心去選總統，新北市就成了政治權力的踏板，這對市民不公平、也不尊重，所以他訴求「成全侯友宜、票投林佳龍」，讓侯可以自由、沒包袱地去選總統，而他會爭取承擔新北市長的責任。

陳時中說，選舉時都沒有做事情的人，最喜歡用負面宣傳，因為沒做事、沒什麼東西可以被攻擊，如果是在最後一名，就會被寬容說「有進步就好」。

陳時中提到，在中央的時候，面對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情與公共衛生，政府做了很多事情，中央的政策當然沒辦法讓所有人都滿意，這些都可受公評，但是不要用負面、抹黑的方式，「不要把沒有做的事情栽在我身上，一切都可以接受」。

桃園市長參選人鄭運鵬則表示，「成績好壞自己和自己比較，也和競爭對手比較」，地方治理和前後任比較，四位市長參選人在各方面都禁得起考驗，成績好壞的評價，是由選民投票來比較，相信兩位立委、兩位前部長的好成績，在國際評比都是名列前茅。

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