設13處競總 蔡適應盼市長、議員全上

民進黨基隆市長參選人蔡適應新住民後援會成立。（蔡適應競選總部提供）

2022/10/03 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨基隆市長參選人蔡適應昨天表示，民進黨「基隆隊」已完成十三個市長與市議員參選人的聯合競選總部成立，呼籲市民投票支持，讓基隆繼續向前走、延續光榮感，支持「基隆隊」在市長、市議員全壘打。

蔡適應說，他會用務實的政見繼續推動「市港再生標竿計畫二．○」、「大基隆歷史場景二．○」、用基隆捷運發展基隆河谷產業廊帶、打造海洋國家門戶、振興郵輪觀光產業等，活絡在地經濟、增加就業機會。

他指出，與市長林右昌積極爭取的基隆捷運，以七堵和暖暖區做為主體，發展基隆河谷廊帶，並規劃沿線車站周邊開發計畫，構築東台北的共同生活圈，幫助七堵和暖暖產業升級；在「基隆市港再生標竿計畫二．○」，軍港西遷後，以國門廣場做為城市之心，透過容積移轉來推動都市更新；「大基隆歷史場景二．○」是持續修復東西兩岸的文化古蹟，發展文化觀光。

承諾市府成立新住民服務中心

「台灣頭國際文化交流協會」理事長陳秋妏等人昨天成立支持蔡適應的新住民後援會，蔡適應說，新住民是好夥伴，當選後將在市府成立新住民服務中心，當新住民的靠山，提供多族群的語言服務；立法委員羅美玲、陳秋妏說，蔡適應很重視新住民議題，二○一七年就和陳秋妏成立新住民服務中心，二○二○年再成立跨黨派的新住民權益促進會，蔡適應當選後，新住民會有幸福的環境。

另外，國民黨基隆市長參選人謝國樑昨在暖暖區成立後援會，他表示，雖然對手陣營不斷的抹黑攻擊，但他毫不畏懼，勤走基層傾聽民意，推出的政見都是反映民眾的實際需求，有信心贏得勝利。

謝國樑指出，當選後將引進國際知名教育機構，協助學生豐富學習歷程，並協調醫院增設兒童專科門診，改善基隆醫療品質，讓基隆的父母不用辛苦奔波。

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