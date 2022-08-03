基捷負擔17.7億 林右昌：不會排擠市政建設

2022/08/03 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆捷運計畫今年二月拍板定案，經費提高到四二五億元，中央負擔七十七％，雙北市和基隆市共同負擔九十八億元，其中基隆市出資十七．七億元。基隆市長林右昌昨天表示，這筆錢不會排擠到市政建設，重要的是永續營運，市府已規劃場站周邊聯合開發案，以開發利益支持營運，綜合規劃案預計年底報交通部、行政院核定。

場站周邊聯合開發支持營運

林右昌再次保證，基隆捷運一定會進入基隆市區，但第二階段路線相對複雜，因此先進行南港到八堵段，再來處理複雜的第二階段，如果要解決都市縫合問題，必須採高架化。

基隆市議會臨時會昨天討論基隆捷運進度及各場站TOD（大眾運輸導向城市發展）的發展定位與規模等，基隆捷運第一階段共規劃五處TOD場站，包括北五堵國際研發新鎮、百福站鄰里再生、六堵站首都圈支援產業園區、七堵站地區再生引擎及八堵站山海觀光商業。

規劃5處TOD場站定位與規模

市議員莊榮欽、楊秀玉等人說，過去基隆不必出經費，現在要負擔十七．七億元，擔心排擠其他建設預算；市議員林旻勳、王醒之、陳薇仲、莊敬聖、鄭文婷、童子瑋和張顥瀚等人關心場站交通轉乘與大眾路網銜接議題，希望周邊土地利用都市更新，串聯產業發展。

林右昌表示，基隆市負擔十七．七億元，不會排擠到市政建設預算，永續營運才是重點，將與公有土地聯合開發，包括軍備局、菸酒公司和交通部用地等，聯合開發利益將納入營運基金，讓基隆捷運財務長久。

林右昌說，基隆捷運正在進行環境影響評估，交通部、台鐵局也和三方市府密切討論技術性問題，包括營運機構組成、資產計算分配、營運分攤等，TOD及公共設施配套計畫納入綜合規劃報告，將報交通部、行政院核定。

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