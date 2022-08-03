為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　基隆市

    基捷負擔17.7億 林右昌：不會排擠市政建設

    2022/08/03 05:30

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆捷運計畫今年二月拍板定案，經費提高到四二五億元，中央負擔七十七％，雙北市和基隆市共同負擔九十八億元，其中基隆市出資十七．七億元。基隆市長林右昌昨天表示，這筆錢不會排擠到市政建設，重要的是永續營運，市府已規劃場站周邊聯合開發案，以開發利益支持營運，綜合規劃案預計年底報交通部、行政院核定。

    場站周邊聯合開發支持營運

    林右昌再次保證，基隆捷運一定會進入基隆市區，但第二階段路線相對複雜，因此先進行南港到八堵段，再來處理複雜的第二階段，如果要解決都市縫合問題，必須採高架化。

    基隆市議會臨時會昨天討論基隆捷運進度及各場站TOD（大眾運輸導向城市發展）的發展定位與規模等，基隆捷運第一階段共規劃五處TOD場站，包括北五堵國際研發新鎮、百福站鄰里再生、六堵站首都圈支援產業園區、七堵站地區再生引擎及八堵站山海觀光商業。

    規劃5處TOD場站定位與規模

    市議員莊榮欽、楊秀玉等人說，過去基隆不必出經費，現在要負擔十七．七億元，擔心排擠其他建設預算；市議員林旻勳、王醒之、陳薇仲、莊敬聖、鄭文婷、童子瑋和張顥瀚等人關心場站交通轉乘與大眾路網銜接議題，希望周邊土地利用都市更新，串聯產業發展。

    林右昌表示，基隆市負擔十七．七億元，不會排擠到市政建設預算，永續營運才是重點，將與公有土地聯合開發，包括軍備局、菸酒公司和交通部用地等，聯合開發利益將納入營運基金，讓基隆捷運財務長久。

    林右昌說，基隆捷運正在進行環境影響評估，交通部、台鐵局也和三方市府密切討論技術性問題，包括營運機構組成、資產計算分配、營運分攤等，TOD及公共設施配套計畫納入綜合規劃報告，將報交通部、行政院核定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    基隆市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播