基隆城博會效益佳 朱銘雕塑10月重返國門廣場

基隆城市博覽會在國門廣場展出的雕塑大師朱銘人間系列—紳士作品，將在十月重返國門廣場。（記者俞肇福攝）

2022/08/02 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市議會昨天召開臨時會，市府表示，基隆城市博覽會的各項效益超乎預期，累計參訪人數高達一○一萬人次，已立下「基隆障礙」；市長林右昌說，在六月十日至十九日舉辦的城博會獲得好評的雕塑大師朱銘人間系列「紳士作品」，最快在十月將重返基隆國門廣場與民眾見面。

市府︰累計參訪達101萬人次

多位市議員發言說，城博會應該要有延續性，朱銘的人間系列「紳士作品」深受好評，市府應爭取在基隆長期續展；林右昌答詢說，「紳士作品」將在十月重返基隆國門廣場，基隆的中學生在未來一年也能免費參觀朱銘美術館，合作細節正與朱銘美術館討論中。

市議員童子瑋指出，基隆城博會不只是活動、策展，更不是台北市長柯文哲八月底的「記憶展」，重點不在參訪人數多寡，而是塑造城市的光榮希望感，城博會結束後看到基隆人更認同家鄉，這才值得。

王醒之籲考慮區域平衡發展

市議員王醒之認為，城博會成了「市區博覽會」，他先前不斷提醒基隆市被劃分為蛋白區、蛋黃區，在城博會中又加深城鄉的落差感，七堵、安樂、暖暖區的居民對城博會大多無感，呼籲市府要考慮區域平衡發展。

市議員陳薇仲說，城博會想要展現「過去四百年的歷史脈絡，與未來四十年的基隆」，但展覽中不知過去從哪走來，更看不清未來方向。

林右昌︰各策展區都有重點

林右昌回應說，城博會達成的效益及成果都超乎預期，已立下「基隆障礙」，短期內各縣市舉辦類似活動不可能超越基隆市，城博會不但規模大，各展區的內容論述及效果等，在外縣市沒看過有這樣的深度、廣度。

他強調，每個策展區都有重點，以新北市辦活動為例，也不可能將廿九個行政區全都納入，在其他行政區仍有相關建設或重點呈現。

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