《不登錄文資》基隆惠明新村將拆 改闢停車場

基隆港務分公司宿舍惠明新村將拆除改闢停車場。（記者盧賢秀攝）

2022/07/31 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕位於基隆市暖暖區源遠路旁的基隆港務分公司宿舍惠明新村，因為長期閒置，地方人士爭取活化利用，去年準備拆除前，有文資人士提案爭取為暫定古蹟，但經過評估審查後，認定磚造宿舍並不特殊，決議不登錄為聚落建築群，將拆除改闢停車場並規劃作為創生基地。

評估審查 磚造宿舍設計、工法不特殊

市議員林旻勳指出，暖暖區有一些老舊荒廢的眷舍，地方民眾希望推動活化利用，他在二○一九年曾與工業技術研究院資深經理張滋煒等人會勘，爭取用促參方式將惠明新村整建為類似台中審計新村或霧峰光復新村等文創園區，地主、基隆港務分公司也嘗試招商，但後來無功而返。

基隆港務分公司去年清理廢棄物、擬拆除舊建物，打算開闢為停車場，解決碇內地區的停車位不足問題，但有文資人士認為建物具有文化保存價值，爭取提報列為文化資產，市府因此先指定為暫定古蹟。

市府文化局調查，根據「基隆港建港百年紀念文集」記載，惠明新村在一九七一年至一九七八年興建完工，八十一戶宿舍的設計與工法並無特殊之處；文化局長陳靜萍說，惠明新村是基隆港務分公司因應員工住宿需求而興建的雙拼式二層樓公寓，設計簡單、工法普通，是一般普遍的磚造房屋，且員工生活形態單純，沒有發展出特殊文化或生活型態。

鄰近住戶︰荒廢十多年 早就該拆除了

陳靜萍表示，與惠明新村相同建築型式、風格的一德新村、東暖新村，已在兩年前的文資審議會議決議不列冊追蹤，因此決議惠明新村解除列管；地主、基隆港務分公司表示，惠明新村拆除工程已在去年發包，只要市府核准就可拆除，將作為臨時停車場，預計在三個月後開放停車。

住在惠明新村隔壁的楊先生說，該宿舍已荒廢十多年，早就該拆除了，當初不該為少數人的意見而拖延，希望趕快拆除，讓地方繁榮發展。

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