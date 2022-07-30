開基老大公廟開龕門 鷄籠中元祭揭幕

開啟龕門宣告為期一個月的雞籠中元祭正式展開。（基隆市政府提供）

2022/07/30 05:30

農曆7月14日放水燈之夜 恢復花車和踩街遊行

〔記者俞肇福／基隆報導〕二○二二年壬寅年鷄籠中元祭，昨天（廿九日）在基隆開基老大公廟「開龕門」，基隆市長林右昌和今年輪值主普的黃姓宗親會爐主黃大銘、基隆市議會議長蔡旺璉、立委蔡適應等地方仕紳共同開啟龕門，為期一個月的鷄籠中元祭揭開序幕。

開龕門 好兄弟到陽間接受供養

開基老大公廟的開龕門儀式，地方俗稱「開鬼門」，從昨天下午一點半開始，由今年輪值主普的黃姓宗親會爐主黃大銘，率各姓宗親會代表與祭，備有豐盛祭品牲肴，啟墓扉、放鬼魂象徵歡迎好兄弟，來到陽間接受民間供養。

在虔誠焚香祝禱、行獻禮後，老大公廟主委陳丁寶將裝有龕門鑰匙與名冊的錦盒交給林右昌，接著林右昌再轉交黃大銘打開錦盒取出紀錄簿，寫下開龕門時辰和姓名。

在信眾及各宗親會代表關注下，林右昌陪同黃大銘持鑰匙開啟廟內龕門，打開龕門後，讓好兄弟到人間，直到農曆八月一日（國曆八月廿七日）關龕門。

林右昌︰科儀平順 市運平順

林右昌指出，開龕門是每年中元祭重頭戲，象徵老大公、好兄弟要到陽間接受供養，從昨晚開燈夜到開龕門，中元祭科儀進行非常平順。他相信今年主普都會圓滿順利平安，市運平順。

鷄籠中元祭過去兩年因疫情縮小規模，目前疫情趨緩，因此，今年中元祭重頭戲的農曆七月十四日放水燈之夜，將恢復花車和踩街遊行；黃姓宗親會在海洋廣場有鯨彩一生、年年有餘的鯨魚裝置藝術，昨天晚上七點點燈，整整一個月的時間，每晚從晚上七點到八點半，每半小時就有光雕表演。

昨由輪值主普的黃姓宗親會爐主黃大銘（右一）與基隆市長林右昌（右二）、議長蔡旺璉（右三）、立委蔡適應（左二）等人在基隆開基老大公廟開啟龕門。（基隆市政府提供）

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