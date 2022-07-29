基隆嶼步道指標 石頭堆疊有「藝」思

基隆嶼濱海步道全新設計的導覽指標跳脫傳統，利用石頭堆疊、表面刻字、金屬板鏤空圖案加上QR Code智慧導覽，完全融入地景環境。（基隆市政府提供）

2022/07/29 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府克服惡劣天候，已完成基隆嶼濱海步道相關設施的更新工程，全新設計的導覽指標跳脫傳統，利用島上的石頭堆疊、表面加工刻字、金屬板鏤空圖案加上QR Code智慧導覽，融入地景環境讓遊客驚豔。

步道展新貌 導覽指標跳脫傳統

被譽為「台灣龍珠」的基隆嶼，島上的濱海步道因年久失修，市府去年向交通部觀光局爭取經費修繕，去年十一月開工，今年七月十日完工後開放，遊客登上基隆嶼可以漫步在濱海步道，欣賞無敵海景。

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，濱海步道採減量設計、就地取材、保留生態及通用設計，除拓寬步道增加安全性，也融合現況地景及石頭蜿蜒前行，並於步道交會節點附近增加遮陽避雨的休憩亭及融合地景設計的導覽指標牌面，讓登島遊客耳目一新。

金屬板鏤空圖案 QR Code導覽

她說，導覽指標跳脫傳統，利用島上的石頭堆疊，表面加工刻字、金屬板鏤空圖案及QR Code智慧導覽取代解說牌文字，符合現代人的數位化使用，並將指標高度降低、融入大地色彩的地景環境，材質耐久也易於維護，提升觀光遊憩水準。

觀銷處表示，全新的導覽解說牌有三座位於基隆嶼碼頭旁，可透過手機掃描QR Code連結至基隆旅遊網，有中、英、日、韓四國語言導覽基隆嶼的觀光景點、環境生態、島嶼故事等；另有方向標示牌、距離標示牌、警告標示牌，利用鋼線的鏤空設計警示圖案，讓遊客看了也感到莞爾。

基隆嶼濱海步道相關設施更新，展現新風貌。（基隆市政府提供）

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