雞籠中元祭 專線預約集中燒紙錢

基隆市環保局焚化爐昨天請道士淨爐。（記者盧賢秀攝）

2022/07/28 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕「雞籠中元祭」將在廿九日開龕門，展開為期一個月的祭典活動，將焚燒大量紙錢。基隆市環保局表示，今年與大型社區接洽，設置紙錢集中箱，已有八處社區預約集中收運，民眾也可以自行運送至環保局的紙錢暫存區，可減少空氣污染。

已有8社區預約集運焚燒

環保局昨天在天外天焚化廠舉行祈福淨爐儀式，副市長林永發和今年輪值主普黃姓宗親會主委黃丁風等人參與，資深道長李騰龍透過淨壇儀式，把紙錢收運專車、暫存區、專用貯坑等潔淨去穢，祈求四方好兄弟保佑基隆風調雨順、國泰民安。

林永發指出，市府另推行「以善代金」，將部分買紙錢費用捐款做公益，對環境維護盡一分心力。八月底前捐款參加以善代金的民眾，可獲贈慶安宮祈福過的平安米和吊飾。

為方便紙錢集中焚燒，今年環保局與大型社區接洽，設置紙錢集中箱，社區普度前一日預約，環保局會在社區設置紙錢集中箱（區），目前已有八個大型社區預約，可電洽專線：二四五六一一一五。

也可自行送往紙錢暫存區

此外，農曆七月期間於環保局清潔隊第一區隊（仁愛區獅球路）增設紙錢集中箱，民眾可自行送到第一區隊或是天外天焚化廠的紙錢暫存區；若需要普度文疏及封條，可至基隆市環保局網站「便民服務」下載列印。

響應以善代金捐款的民眾，環保局送經過祈福的平安米。（記者盧賢秀攝）

隆天外天焚化廠設有紙錢暫存區。（記者盧賢秀攝）

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