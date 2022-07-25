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    首頁　>　基隆市

    基隆》民進黨戰友服務處喬遷 蔡適應︰盼市長、議員全壘打

    國民黨基隆市長提名人謝國樑前往美國加州的Santa Monica Beach取經。（謝國樑提供）

    國民黨基隆市長提名人謝國樑前往美國加州的Santa Monica Beach取經。（謝國樑提供）

    2022/07/25 05:30

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市議會民進黨黨團總召鄭文婷服務處昨天喬遷，搬至基隆市仁二路二五三號；民進黨立委蔡適應表示，鄭文婷過去是他在已故立委王拓辦公室服務的同事，也是一位有正義感的律師，更是他和基隆市長林右昌推動市政的好幫手，期許年底市長與議員選舉投票，讓基隆隊一棒接一棒，「Back to Back」（連續的）擊出全壘打！

    民進黨立委趙天麟、基隆市議員蘇仁和、陳宜、張秉鈞及議員提名人吳驊珈，昨均到場祝賀。鄭文婷曾表態參與民進黨基隆市長黨內初選提名，後來被黨內先進勸退；蔡適應細數鄭文婷的問政表現、給予肯定，兩人互動引發外界關注。

    蔡適應說，今年的基隆市長選舉，期盼民眾繼續支持他，支持基隆進步向前的動力，他會延續基隆的光榮，讓基隆隊一棒接一棒，「Back to Back」 擊出全壘打。

    謝國樑訪美 赴樂園海灘取經

    國民黨基隆市長提名人謝國樑廿三日前往美國加州訪問。謝國樑表示，在美國西岸眾多海灘中，「Santa Monica Beach」是唯一有設置遊具做為樂園的海灘，每年吸引大批觀光客前往，他提出「基隆海景遊樂園」政見，也是源自於此，若他能當選基隆市長，將導入具有商業概念的遊憩景點，讓基隆的觀光發展更加升級。

    基隆市議會民進黨黨團總召鄭文婷（左）服務處喬遷，立委蔡適應盼年底市長與議員選舉擊出全壘打。（蔡適應服務處提供）

    基隆市議會民進黨黨團總召鄭文婷（左）服務處喬遷，立委蔡適應盼年底市長與議員選舉擊出全壘打。（蔡適應服務處提供）

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