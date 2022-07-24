基隆闖越馬路AI示警 3分鐘10人違規

基隆信二路部立基隆醫院前裝置了AI偵測設備，行人闖紅燈會發出警語。（記者盧賢秀攝）

2022/07/24 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市近兩年交通事故，老年人傷亡人數約佔一半，市府交通處在部立基隆醫院和基隆長庚兩大醫院前道路，建置AI偵測系統，號誌如偵測到有行人違規穿越馬路就會發出警告聲「行人紅燈，請勿穿越」，七月廿一日啟用後有人嚇一跳，也有人照闖紅燈，三分鐘約有十人在紅燈時仍穿越。

部基及基隆長庚前路口建置

基隆市六十五歲以上人口逾十八％，警方統計，近兩年交通事故中，老年人傷亡人數約佔一半，市府交通處啟動高齡者交通事故防制精進實驗計畫，分別在部立基隆醫院及長庚醫院兩處路口，建置行人違規穿越AI偵測及告警設備。是繼台北市後第二個設置號誌會說話的縣市。

發出警告聲 防長者交通事故

市府交通處長蘇先知說，台北市建置AI科技偵測行人闖紅燈設備後，違規數減少五成，基隆市也在兩處醫院長者通行較多的路口建置AI偵測系統，防制高齡者交通事故。

交通處交通工程科長顏黃暉說，部立基隆醫院及長庚醫院兩處路口的行人違規穿越偵測及告警設備，廿一日啟用，包括智慧影像攝影機、資訊可變告警標誌、地面告警燈條及告警喇叭等設備，提醒行人不要違規穿越馬路，希望路口更安全。

交通處︰僅宣導 非科技執法

有眼尖市民發現後在臉書發文，部立基隆醫院的紅綠燈已經安裝科技執法系統，提醒騎士不要越過停止線，不要跟自己的荷包過不去。交通處表示，誤會了，只是加強宣導、讓高齡者更安全，不會科技執法。

部立基隆醫院前設置AI偵測設備，盼加強宣導，讓高齡者通行更安全。（記者盧賢秀攝）

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